Manresa presenta el projecte de la Fàbrica Nova en unes jornades europees a Itàlia
Una delegació manresana encapçalada per l'alcalde visita un pol de coneixement a la ciuta italiana de Reggio Emilia
Jordi Morros /Regió7
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha participat aquesta setmana en una trobada del projecte europeu Proximities que s’ha celebrat a la ciutat italiana de Reggio Emilia. A la taula rodona central de la iniciativa ha exposat el projecte de la Fàbrica Nova, que ha presentat com una actuació clau per al futur de Manresa.
Aloy ha destacat que el projecte permetrà posar en marxa un pol de formació universitària en l’àmbit de la tecnologia, de la mà de la Universitat Politècnica de Catalunya, però també servirà per connectar barris, generar activitat i revitalitzar un sector molt cèntric de la ciutat.
El projecte Proximities de la Unió Europea té per objectiu compartir bones pràctiques amb l’objectiu de redissenyar les àrees urbanes perquè siguin més verdes, saludables, accessibles i habitables, amb serveis i oportunitats econòmiques a prop de la ciutadania, i fomentant un fort sentit de comunitat i sostenibilitat.
Manresa és un dels nou socis europeus, juntament amb municipis i regions d’Itàlia, Països Baixos, Irlanda, Letònia, Romania, Hongria, Suècia i Bòsnia i Hercegovina.
Segons va explicar l’alcalde en una de les sessions de treball, la Fàbrica Nova és una operació estratègica de ciutat que contribuirà a generar nova activitat econòmica, social i cultural, i a avançar cap a una Manresa més cohesionada, equilibrada i atractiva. En aquest sentit, Aloy va remarcar que es tracta d’un projecte que combina regeneració urbana, política educativa i visió social, i que exemplifica com les ciutats mitjanes poden liderar transformacions profundes amb una mirada a llarg termini.
Al llarg de la trobada a Reggio Emilia, els responsables polítics han compartit estratègies i projectes que responen als reptes urbans del present -des de la mobilitat sostenible fins a la regeneració d’espais industrials- en una visió integrada i centrada en les persones.
La taula rodona en què va intervenir l’alcalde de Manresa va comptar també amb la participació d’alcaldes i representants de Varberg (Suècia), Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina), Riga (Letònia), Veszprém (Hongria), Tipperary (Irlanda) i Motru (Romania), tots ells compartint experiències de transformació urbana innovadora.
Al llarg de la jornada també es van presentar experiències de ciutats europees referents en àmbits com la mobilitat sostenible i la regeneració urbana, com Pontevedra o Porto. En aquest context, l’alcalde Aloy va tenir ocasió d’intercanviar impressions amb el seu homòleg de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.
Visita a un pol de coneixement italià
La delegació manresana també va tenir l’oportunitat de visitar projectes de recuperació d’espais industrials i urbans impulsats a la ciutat i al seu entorn, amb l’objectiu de conèixer experiències similars. En concret, van poder conèixer l’experiència del Parco Innovazione de la ciutat de Reggio Emilia, que té força similituds amb la Fàbrica Nova de Manresa. Reggio Emilia té 150.000 habitants.
Es tracta d’un projecte nascut de la recuperació d'una històrica Officine Meccaniche Reggiane, un enorme recinte industrial fundat el 1904, un dels motors industrials del conjunt d’Itàlia, on van arribar a treballar unes 12.000 persones al mateix temps.
El gran recinte, tancat després de la Segona Guerra Mundial, està sent recuperat progressivament des de fa uns anys i avui dia ja acull un ecosistema científic, tecnològic i humanístic, amb universitats, centres d’investigació i empreses.
La delegació va tenir ocasió de conèixer de primera mà el projecte i reunir-se amb el gerent de l’empresa que gestiona el complex, Luca Torri.
En el marc del viatge, l’alcalde de Manresa també va mantenir una reunió amb el seu homòleg de Reggio Emilia, Marco Massari, amb qui va compartir aspectes i projectes similars entre totes dues ciutats, entre els quals els que ambdues localitats treballen en comú en el marc del projecte Proximities.
Manresa ja havia fet de seu d’una visita d’estudi internacional del projecte Proximities, en què la ciutat va compartir bones pràctiques com la Fàbrica Nova, l’Anella Verda, els projectes de mobilitat escolar i altres intervencions de regeneració urbana, que van ser explorats in situ per representants i experts europeus.
