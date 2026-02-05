Manresa viurà la Festa de la Llum més fotografiada de la història
Foto Art ha implicat entitats que protagonitzaran escenes sorprenents en places pensades per ser immortalitzades com a part d'un programa curull d'activitats
Gegants servint-li el te a Amat-Piniella, pescadors a la font ornamental de la plaça Sant Domènec, tropes romanes escortant el drac mitològic xinès seran algunes de les escenes que es podran veure el diumenge 22 de febrer pensades expressament per ser fotografiades. La Festa de la Llum d'enguany té com administradors Foto Art Manresa i es notarà, i molt.
La fotografia seria l'eix vertebrador de la celebració amb les Tirades fotogràfiques, exposicions, conferències, tallers i concursos. A les Tirades fotogràfiques del 22 de febrer la Plana de l'Om, la plaça Sant Domènec, la plaça Fius i Palà, el Casino, el Kursaal i la plaça Neus Català esdevindran platós organitzats per immortalitzar les escenes que oferiran els Armats de Manresa, la colla castellera Tirallongues, els Geganters, els Jueus de l'Aixada, els Miquelets de Catalunya i el Centre Cultural Xinès. Per la coincidència amb la celebració de l'Any Nou Xinès es buscarà la forma que la seva plasticitat també pugui ser integrada.
Fotògrafs i públic en general podran aprofitar els escenaris per captar les seves pròpies imatges. Com va dir Nasi Trapé, de Foto Art Manresa, "aquesta Llum ha de ser de foto. De milers i milions de fotos". Setanta figurants i una seixantena de membres de l'organització vetllaran perquè l'experiència funcioni de forma ordenada i coordinada.
Un plat fort del programa serà la inauguració aquest divendres de l'exposició "50 anys de Foto Art Manresa", al Casino, un recorregut per l'evolució de l'entitat a través de la mirada dels seus socis i el seu paper com a testimoni del pols de la ciutat al llarg de mig segle.
No serà l'única exposició, durant el mes de febrer hi haurà un total de 22 mostres en equipaments culturals, centres cívics, comerços i bars, un fet que convertirà Manresa en una gran galeria d'imatges.
Una proposta dels Administradors perquè quedi integrada al programa de la Festa de la Llum és el projecte Imatge i Memòria, que immortalitzarà cada any els administradors de la tradicional celebració. A més, un grup de reporters gràfics documentarà l'edició de la festa.
Els actes tradicionals
La Festa de la Llum mantindrà també els seus actes més tradicionals i simbòlics.
- El 13 de febrer tindrà lloc, al saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa, el pregó infantil a càrrec de l'alumnat de l'escola Ítaca, i el pregó institucional, que enguany pronunciarà Enric Casas i Bardolet, fundador de Foto Art Manresa.
- El 15 de febrer tindrà lloc la tradicional baixada de la Llum des de Montserrat.
- El dia 20, atletes del Club Atlètic Manresa baixaran l'aigua des del parc de l'Agulla fins a la plaça Infants. A partir de 2/4 de 8 del vespre es podrà veure a la plaça Infants i a la plaça Europa el Pacte de la Concòrdia i l'arribada de la Llum i l'Aigua al Monument de la Llum, l'espectacle de dansa i teatre a càrrec de l'Associació Jueus de l'Aixada. Paral·lelament, a la plaça Sant Domènec, hi haurà l'Encesa de la Nova llum, que organitza Òmnium Cultural Bages-Moianès.
- El dissabte 21 de febrer, dia central de la Festa, concentrarà els actes més solemnes i festius amb la pujada i baixada del pilar de quatre dels Tirallongues, la Tronada manresana i ballada de la imatgeria a la plaça Major.
- El 14 i 15 de febrer tindran lloc els Jardins de Llum, el festival de la llum i l'aigua.
- El 28 de febrer i l'1 de març se celebrarà la Fira de l'Aixada, el mercat que trasllada ciutadania i visitants al segle XIV.
- El 15 de març tancarà la programació la Transéquia, la marxa popular no competitiva que recorre el traçat de la Séquia medieval de Manresa, des de Balsareny fins al parc de l'Agulla.
La presentació del programa de la Festa de la Llum ha anat a càrrec de Tània Infante Martínez, regidora de Cultura i Llengua; Josep Guardiola Tobella, president de l'Associació Misteriosa Llum i - Ramon Mompó i Nasi Trapé Pujol, representants de Foto Art Manresa, entitat administradora de la Festa de la Llum 2026.
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- «Estem generant un efecte crida amb les baixes laborals»
- Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Banys de Llo reobre les piscines exteriors després de l'incendi