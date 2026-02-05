Mor Antoni Serra Ramoneda, exrector de la UAB i primer síndic de greuges de la UVic-UCC
També va presidir Caixa Catalunya durant dues dècades després d’un mandat universitari en què va impulsar la reforma del campus de Bellaterra
Regió7
L’economista Antoni Serra Ramoneda, expresident de Caixa Catalunya, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el primer Síndic de Greuges de la UVic-UCC, ha mort als 92 anys, segons ha informat aquest dijous la universitat en un comunicat. Va ser secretari de la comissió promotora i de la primera junta de govern de la UAB abans de convertir-se en degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, director de l’Institut de Ciències de l’Educació i, durant el període 1980-1985, rector de la universitat.
La UAB, de la qual va ser catedràtic del departament d’Empresa, recorda que el mandat de Serra Ramoneda (Barcelona, 1933) va estar marcat per l’aplicació de la Llei de reforma universitària (LRU), que va propiciar que la UAB aprovés els seus estatuts, i per l’aprovació del Pla Especial de Reforma Interior que va permetre planificar els espais del campus.
Serra Ramoneda va ser conseller de l’antiga Caixa de Pensions abans de la seva fusió amb la Caixa de Barcelona (1977-1984) i, posteriorment, va passar a la presidència de Catalunya Caixa, càrrec que va ocupar durant dues dècades (1984-2005) i en el qual va ser substituït per l’exvicepresident del Govern Narcís Serra. Després de la seva etapa bancària, va ser president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya i president del Tribunal d’Arbitratge Tècnic de Catalunya i del fòrum d’opinió Tribuna Barcelona.
Entre altres distincions, va ser nomenat officier i chevalier de l’Orde del Mèrit Nacional francès, va rebre la Medalla Narcís Monturiol i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, a més de ser doctor honoris causa per la Universitat de les Illes Balears i col·legiat emèrit del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Va ser autor de nombroses publicacions sobre temes econòmics, així com del llibre autobiogràfic Avatares de un burgués de Barcelona i de Preferentes y subordinadas. Una tragedia española.
El rector de la UAB, Javier Lafuente, ha destacat que Serra Ramoneda va jugar “un paper crucial” durant els primers anys de la universitat, i ha subratllat que va participar en processos com l’anomenat Manifest de Bellaterra o l’estabilització del personal numerari.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- «Estem generant un efecte crida amb les baixes laborals»
- Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Banys de Llo reobre les piscines exteriors després de l'incendi