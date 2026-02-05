Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat
Gustavo Lombardo, a qui ha rellevat Alejandro Ramon Robledo, marxa a una parròquia que també porta l'IVE
A través del seu canal a YouTube i de les xarxes ha fet proclames titllant de "demoníacs" l'avortament, la ideologia de gènere i el col·lectiu LGTB, i el correfoc de la festa major com una banalització del diable
El fins fa poc rector de la parròquia de Santa Maria de Valldaura de Manresa, el polèmic sacerdot de l'Institut del Verb Encarnat (IVE) Gustavo Lombardo, ha estat traslladat a una parròquia de Getafe que també porta l'IVE, la congregació religiosa de la qual forma part. Regió7 no ha pogut esclarir si marxa per decisió del bisbe de Vic, Romà Casanova, o bé perquè l'ha cridat la seva congregació, atès que, a Manresa, Lombardo devia obediència al bisbe, però també en deu al provincial de l'IVE. L'octubre passat va fer cinc anys que s'havia instal·lat a la capital del Bages.
Tenint en compte els seus antecedents, no seria forassenyat pensar que ha estat el bisbat el que ha decidit prescindir dels seus serveis a Manresa, on les seves declaracions a través del canal de YouTube que té i també de les xarxes socials i de les homilies han generat controvèrsia, fins al punt que, tal com va publicar Regió7, el bisbat el va cridar a l'ordre i va parlar del malestar generat pel sacerdot amb responsables de la seva congregació.
Les proclames de Lombardo
Lombardo ha proclamat a través de les xarxes que, darrere de l’avortament, de la ideologia de gènere i del moviment LGTB, hi ha «el maligne» i que són "demoníacs". Després de la Festa Major de Manresa de l'any passat també va afirmar que la banalització del diable és el correfoc, missatge que va transmetre en l'homilia als feligresos. Igualment, ha arribat a dir que es lliura una guerra en la qual, «si pogués, el comunisme ens mataria com en el 36» i que Déu va crear la dona com a “ajuda adequada de l’home”. Amb ell al capdavant de la parròquia de Valldaura es va celebrar davant del temple una pregària per a homes amb l'objectiu de “recuperar la masculinitat”.
Fruit de les declaracions de Lombardo sobre el correfoc de Manresa, l’alcalde Marc Aloy va declarar a Regió7 que sol·licitaria una entrevista amb el bisbe per comunicar-li que les posicions del sacerdot de l’Institut del Verb Encarnat sobre l’avortament, la política de gènere, la comunitat LGTBI, el progressisme i, fins i tot, les tradicions com el correfoc de la festa major estaven «totalment fora de lloc», cosa que va fer.
El vicari general del bisbat de Vic, Josep Maria Riba, va informar llavors a aquest diari que «el bisbat ha fet les accions oportunes quan passen coses d’aquestes. S’ha parlat amb l’interessat i amb el seu responsable religiós». Davant les queixes de bona part dels grups municipals de l’Ajuntament de Manresa que l’acció de Lombardo donava una mala imatge de Manresa, va respondre que també en donava de l’Església, i respecte a la influència demoníaca del correfoc va assegurar que «jo mai em posaria sota les guspires», però «sentir els coets un tros lluny, veure un castell de focs o com el correfoc passa per sota de casa, és molt bonic».
A Getafe serà un ajudant
A Manresa, Lombardo ha estat substituït com a rector per Alejandro Ramon Robledo, mentre que el vicari és Felipe Herrera, ambdós membres de l'IVE. A Getafe, el fins ara rector de la parròquia de la plaça de Valldaura no serà rector ni vicari sinó un adscrit, és a dir, un sacerdot col·laborador sense govern ni autoritat jurídica que ajudarà en la vida sacramental i pastoral sota la responsabilitat del rector.
El 22 de gener passat el bisbe Romà va signar el nomenament d'Alejandro Ramon Robledo com a capellà del servei religiós del centre penitenciari de Lledoners, i el 31 de gener va signar el nomenament d'aquest sacerdot com a rector de la nova parròquia de Santa Maria de Valldaura de Manresa. Justament aquesta setmana s'ha sabut que la parròquia de la plaça de Valldaura s'ha passat a dir parròquia de Santa Maria de Valldaura, que és el nom que tenia la de les Dominiques del carrer del Bruc, mentre que la de la plaça Valldaura es coneixia com la parròquia de la Mercè.
El canvi l'explica la petició que va fer per carta la priora provincial de les germanes Dominiques de l'Anunciata, titulars de l'escola Fedac de Manresa, el 7 d'agost de 2025 al bisbe de Vic per tal que l'església del carrer del Bruc deixés de ser temple parroquial i torni a ser de gestió plena de la congregació. Aquesta petició va propiciar la decisió de batejar la parròquia de Valldaura amb el nom de Santa Maria de Valldaura.
A Manresa des del 2007
La comunitat religiosa del Verb Encarnat va arribar a Manresa el 2007 precedida per la fama de fomentar l'integrisme ultraconservador catòlic. En aquell moment, sectors lligats a l'Església van criticar la decisió del bisbe Romà, que va explicar a Regió7 que havia pres la decisió de portar-los "forçat per les necessitats de buscar altres ajuts fora de la diòcesi", després que els darrers frares menors caputxins que hi quedaven deixessin vacant la parròquia de Valldaura. L’any 2016, l’Església va condemnar el fundador de l’IVE, Carlos Miguel Buela, després d’acceptar les acusacions que requeien sobre ell per haver abusat sexualment de seminaristes.
Regió7 va recollir el novembre del 2024 una denúncia presentada als Mossos i a l’Església de la ciutadana Adriana Di Geronimo, que va acudir a Manresa per fer una visita a la seva germana davant la sospita que estava sent captada per ingressar a la branca femenina de l'IVE. Un cop allà, el sacerdot i dues persones més la van fer fora de l’església a base de «cops i empentes», va explicar. A partir d’aquí, aquest diari va saber que hi havia més denúncies per captació de noies a la ciutat. Finalment, el Vaticà va aturar els ingressos al Verb Encarnat femení durant tres anys.
