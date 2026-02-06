Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un accident múltiple entre tres cotxes a Manresa complica la circulació a la C-55

A causa del sinistre es registren retencions de més de quatre quilòmetres en tres punts diferents de la via

Retencions a la C-55, a l'altura de Sant Vicenç de Castellet

Retencions a la C-55, a l'altura de Sant Vicenç de Castellet / Trànsit

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Accident múltiple a la C-55. Tres vehicles s’han vist implicats en un xoc per encalç aquest divendres a la tarda a Manresa, segons dades facilitades pel Servei Català de Trànsit. L’avís de l’accident s’ha rebut al voltant d'1/4 de 5 de la tarda.

A conseqüència del sinistre, la circulació es veu afectada amb retencions d’uns 1,5 quilòmetres, en sentit Solsona, entre els punts quilomètrics 30 i 28,5, i un carril es troba tallat en direcció nord. Fonts de Trànsit informa que cap persona implicada en el xoc ha resultat ferida.

A banda d'aquest accident, es registren retencions en múltiples punts de la C-55 dos quilòmetres a Castellbell i el Vilar en sentit nord, i dos més al tram entre Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet.

TEMES

