Un accident múltiple entre tres cotxes a Manresa complica la circulació a la C-55
A causa del sinistre es registren retencions de més de quatre quilòmetres en tres punts diferents de la via
Accident múltiple a la C-55. Tres vehicles s’han vist implicats en un xoc per encalç aquest divendres a la tarda a Manresa, segons dades facilitades pel Servei Català de Trànsit. L’avís de l’accident s’ha rebut al voltant d'1/4 de 5 de la tarda.
A conseqüència del sinistre, la circulació es veu afectada amb retencions d’uns 1,5 quilòmetres, en sentit Solsona, entre els punts quilomètrics 30 i 28,5, i un carril es troba tallat en direcció nord. Fonts de Trànsit informa que cap persona implicada en el xoc ha resultat ferida.
A banda d'aquest accident, es registren retencions en múltiples punts de la C-55 dos quilòmetres a Castellbell i el Vilar en sentit nord, i dos més al tram entre Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet.
- Sota un metre de neu: així és viure a Rubió, el poble més alt de Catalunya
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Un centenar de persones passen la nit a Sant Domènec per evitar el desnonament del bloc 8 de Manresa
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa