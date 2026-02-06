Afectacions de trànsit per gravar un nou vídeo promocional del monoplaça de l'equip de l'EPSEM
Aquest diumenge, de 7 de la tarda a 9 del vespre, es duran a terme talls puntuals de trànsit a l'avinguda de les Bases de Manresa en el tram comprès entre el carrer de l'Abat Oliba i el dels Cintaires, davant de la UPC
Regió7/G.C.
Amb motiu de la gravació d'un nou vídeo promocional del monoplaça de l'equip de Formula Student de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) DYN-09, que organitza l'Associació Formula Student UPC Manresa, aquest diumenge, 8 de febrer, hi haurà afectacions de trànsit a l'avinguda de les Bases de Manresa.
En concret, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, es duran a terme talls puntuals de trànsit a l'avinguda de les Bases, en el tram entre el carrer de l'Abat Oliba i el carrer dels Cintaires, davant de la UPC-EPSEM
L'any passat, també per aquestes dates i igualment amb l'objectiu de fer un vídeo promocional del monoplaça, hi va haver talls entorn de la Cova de Sant Ignasi, la basílica de la Seu i la plaça de la Reforma i passeig de la República. Enguany, els responsables de la gravació han decidit fer-la davant de l'edifici de la UPC.
Un grup nascut el 2015
Dynamics UPC Manresa és un grup d’estudiants nascut el 2015 amb l’objectiu de construir un monoplaça de competició per córrer en les competicions de la Formula Student, que se celebren anualment. Actualment, ja té diversos podis internacionals i continua treballant per millorar any rere any.
L’equip compta amb ajudes tant externes com internes de la universitat, sigui amb la cessió d’espais, la fabricació de peces o l'accessibilitat a programari com és el d'AVL o Altair.
