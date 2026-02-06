Culmina l'ampliació de les voreres de les Bases de Manresa
Dilluns comencen obres al darrer tram que falta, entre Pere Vilella i Bernat de Sallent
Regió7
Dilluns vinent s’iniciaran els treballs d’urbanització d’un tram de vorera de l’avinguda de les Bases de Manresa. Es tracta del que va del carrer Pere Vilella al Berna de Sallent. L’actuació forma part del Pla de Millora de l’Espai Públic 2025. Compta amb un pressupost de 144.000 euros, i es preveu que els treballs s’executin en dos mesos.
Un cop finalitzi aquesta intervenció, quedarà completada l’ampliació de les voreres de tota l’avinguda, obra que s’ha anat executant per trams els darrers anys. S’han ampliat, s’ha millorat el ferm i s’han plantat arbres.
Durant l'actuació, Aigües de Manresa renovarà la canalització d'aigua d'aquest tram de vorera que ha quedat obsoleta.
Així mateix, el projecte suposarà la reducció dels recorreguts de vianants atès que els passos de vianants se situaran més propers a les cruïlles. A més a més, conjuntament amb una actuació de Mobilitat, es recuperarà el pas de vianants que connectava el carrer Guifré el Pelós amb el Pere Vilella.
L’execució d’aquest projecte comportarà diverses afectacions a la mobilitat:
- Es farà ús de la vorera i part de la calçada del tram especificat de l'avinguda de les Bases de Manresa, al costat nord. Amb la calçada restant, s'habilitarà un itinerari de vianants i un carril per a la circulació de vehicles en direcció a la plaça Bages. El trànsit habitual de vehicles en direcció a la plaça la Creu no es veurà afectat.
- Es prohibirà el gir a l'esquerra per accedir al carrer Pere Vilella des de l'avinguda de les Bases per a aquells vehicles que circulen en direcció a la plaça la Creu.
- La parada de transport públic del bus urbà "La Creu" de l'avinguda de les Bases núm. 91 es traslladarà temporalment al mateix carrer, davant els números 93-95.
- Es prohibirà l'estacionament en l'àmbit afectat per les obres a l'avinguda de les Bases, carrer Pere Vilella i carrer Bernat de Sallent.
- L'àrea de recollida de residus de l'avinguda de les Bases núm. 77 es traslladarà temporalment al carrer Bernat de Sallent núm. 1-5.
Segons l’Ajuntament de Manresa, aquestes mesures es prenen per garantir la seguretat de les obres així com la fluïdesa del trànsit durant el període d'execució.
