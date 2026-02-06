Manresa estrena el servei municipal de bicis elèctriques Baik amb setze inscrits, i tres ja l'han anat a buscar
Aquest divendres també ha començat a funcionar el local a la plaça Bages 15 per atendre els usuaris
Una oftalmòloga d'Althaia i el regidor d'Urbanisme i Mobilitat són dos dels clients que l'han recollit
Manresa ha estrenat aquest divendres el nou servei municipal de lloguer de bicicletes elèctriques Baik. De moment, la flota la integren 200 bicicletes. Més de 200 persones han demanat informació i 16 ja s'han inscrit, tres de les quals l'han anat a recollir al local de la plaça Bages número 15 (just al revolt del carrer de Barcelona, on s'ha pintat la paret de color negre amb el logo de Baik), que ha obert portes aquest divendres al matí.
Entre els subscriptors hi ha una oftalmòloga que la farà servir per anar a la feina a l'Hospital Sant Joan de Déu i el regidor d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament, Carles Garcia.
Garcia ha presentat l'entrada en funcionament del servei, juntament amb l'alcalde Marc Aloy; el regidor Joan Vila, responsable d'Empresa, Turisme i Coneixement, atès que 40 dels vehicles es destinaran a la modalitat de curta durada pensada per a turistes, que començarà a funcionar el 2 de març, i Camille Loth, director general de la línia de negoci per a administracions públiques de Cooltra, l'empresa que gestiona el servei municipal. Aquest divendres ha arrencat la modalitat de llarga durada, amb subscripcions mensuals, trimestrals i anuals. Per a aquesta modalitat s'han reservat 160 bicicletes.
El primer de l'Estat
Han reiterat que es tracta del primer servei d'aquest tipus de l'Estat, inspirat en experiències a França. Aloy ha remarcat l'aposta per la sostenibilitat que suposa disposar d'un servei com Baik, molt adequat per a una ciutat amb tantes pujades com Manresa, ha dit, i amb un preu "molt assequible". Ha esmentat que, abans de l'estiu, ha de quedar enllestida la connexió del carril bici entre el carrer de la Concòrdia i el parc de l'Agulla.
Garcia ha parlat de les subscripcions de llarga durada, amb un cost mensual de 40 euros, que es redueixen a 30 durant la fase promocional fins al 30 abril. Per a la subscripció trimestral, el preu és de 90 euros el trimestre (30 euros al mes), amb una rebaixa a 75 euros (25 al mes) durant la fase promocional. El cost de la subscripció anual és de 300 euros (25 al mes), i de 260 si es contracta dins el període de promoció (21,67 euros al mes). La subscripció inclou el manteniment, una assegurança bàsica que es pot ampliar més o menys i l'assistència.
Bonificacions permanents
Ha recordat que hi ha bonificacions permanents per a menors de 18 anys, estudiants, majors de 60 anys amb ingressos inferiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI) i persones amb una discapacitat igual o superior al 66% amb ingressos inferiors a l'SMI.
Vila ha definit la possibilitat de tenir Baik com "un gran avenç" i ha afirmat que "com a ciutat ens posiciona en un lloc privilegiat. Som pioners". Seguint el mateix fil, Loth ha afirmat que "és un orgull formar part d'aquest projecte pioner a l'Estat", que és "molt popular a França". Cooltra té presència en set països, amb la seu central a Barcelona. Segons ell, a la capital del Bages hi ha "molt potencial" i no descarta que les 200 bicis facin curt tard o d'hora.
Considera "Manresa és una ciutat preparada amb anar en bici" perquè l'important, ha destacat, és començar. "Si fem carrils bici i no hi ha bicicletes o oferta, la gent que va amb cotxe es demana per què s'han fet". Al seu entendre, "s'ha de començar amb ciclistes i infraestructura; a tot arreu es fa així". Aloy i Garcia han coincidit amb ell i el regidor de Mobilitat ha apuntat que, quan va néixer el Bicing de Barcelona, ho va fer amb un 4% de la infraestructura que té actualment.
700 places d'aparcament
Demanat sobre els carrils bici, Aloy ha recordat que ja n'hi ha i també hi ha les zones 30 amb el trànsit pacificat on poden conviure les bicis i els cotxes. Ha admès, però, que hi ha llocs on cal completar els carrils bici existents. És el cas del que partirà del carrer de la Concòrdia i arribarà fins al parc de l'Agulla.
Actualment, s'està executant una primera fase que arribarà fins al Gimnàstic i, seguidament, es farà des del Gimnàstic fins al parc de l'Agulla, on connectarà amb el carril bici que hi arriba des de Santpedor. "Per tant, des de Santpedor fins a la zona esportiva del Congost tindrem una continuïtat i podrem creuar de nord a sud tota la ciutat". Ha afegit que també s'han ampliat les places d'aparcament per a bicis al carrer (les de Baik porten incorporat un cadenat per lligar-les). "N'hem posat 36 més. Som en 91 punts d'aparcament. Vol dir que tenim 688 places d'aparcament repartides per Manresa".
La botiga de Baik a la plaça Bages obre els dilluns, dimecres, dijous i divendres, d'11 del matí a 7 de la tarda, i el dissabte al matí, d'11 a 2, atesa per dues noies que es reparteixen les tasques d'atenció als usuaris i de tenir cura de les bicis. És on la gent que faci la subscripció per Internet pot anar a buscar la bici, i a fer-hi els ajustaments i el manteniment necessaris. També quan l'hagi de tornar.
El segon punt d'atenció, pensant en les subscripcions de curta durada, serà a l'Oficina de Turisme, a la plaça Major. El lloguer d'un dia costarà 25 euros, que durant la promoció serà de 15; el de dos dies consecutius, 40 euros, reduïts a 30 en la fase promocional, i el lloguer setmanal, 100 euros, amb una rebaixa fins als 60 durant el període de llançament. En totes les modalitats caldrà dipositar una fiança de 50 euros. Aquest, com s'ha dit, no començarà a funcionar fins al 2 de març vinent.
