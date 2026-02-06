La mestra Alba Baltiérrez i l’escoltisme de Manresa guanyen els Premis Séquia 2026
L'entrega de la 10a edició serà el 18 de febrer al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, en el marc de les Festes de la Llum
Els guardons reconeixen les actituds positives i constructives en benefici del progrés de la societat manresana
Regió7
La mestra Alba Baltiérrez i Alier i l’escoltisme de Manresa (que actualment integren quatre agrupaments: Cardenal Lluch, Antoni Gaudí, Cavall Bernat i La Salut) són els guanyadors de la desena edició del Premi Séquia, convocat per la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia i la Fundació Universitària del Bages-UManresa. Aquest és un premi que es convoca amb una periodicitat anual i que reconeix les actituds positives i constructives en benefici del progrés de la societat manresana, tant de persones individuals com de col·lectius.
El lliurament del premi es farà el dia 18 de febrer, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa, a les sis de la tarda, en el marc del programa de la Festa de la Llum. A banda del reconeixement públic, el premi consisteix en una escultura de l’artista manresà Ramon Oms. Els premiats també són convidats a signar al llibre d’honor del guardó.
Alba Baltiérrez: compromís, perseverança i treball en equip
Alba Baltiérrez i Alier és mestra. Va ser una de les persones que van fundar l’escola Flama, un centre educatiu que es va crear l’any 1970 en règim cooperatiu i que van impulsar entre famílies i docents. La Flama era un centre sense ànim de lucre, que aplicava un model de pedagogia activa, pluralista, democràtic i en català, i en el qual mestres i famílies treballaven en equip. En jubilar-se, va ser col·laboradora de Càritas, on feia activitats de reforç escolar i acompanyament a famílies. És una de les impulsores del projecte Puntal de suport escolar a estudiants amb problemes d’aprenentatge, una iniciativa que va posar en marxa l’any 2008 juntament amb Montse Perramon, Agnès Torras i Dolors Llobet.
El jurat ha considerat que la figura de Baltiérrez connecta amb els valors que reconeix el Premi Séquia pel seu compromís amb una educació de qualitat i a l’abast de tothom, fortament arrelat a la ciutat. També per la seva perseverança en la lluita contra les desigualtats i la injustícia. Finalment, el jurat ha valorat la seva gran capacitat de treball en equip, que ha aplicat sempre en tots els projectes en què s’ha involucrat.
L’escoltisme de Manresa, exemple d’adaptació, resiliència i tenacitat
El premi col·lectiu s’atorgarà aquest any al moviment escolta de Manresa, integrat pels agrupaments de la ciutat: Cardenal Lluch, Antoni Gaudí, Cavall Bernat i La Salut. Tots quatre sumen una llarga trajectòria ininterrompuda al servei de la ciutat i de la formació integral d’infants i joves. El reconeixement coincideix amb el 75è aniversari de l’Agrupament Escolta Cardenal Lluch i amb la celebració, l’any passat, del 60è de l’Agrupament Escolta Antoni Gaudí. El premi vol reconèixer l’escoltisme com un moviment que és una escola de ciutadania activa que ha format moltes generacions de manresans i manresanes en els valors de la responsabilitat, el compromís social, la convivència i l’estima al país i a la natura.
El jurat ha considerat que els valors que l’escoltisme manresà comparteix amb els impulsors de la Séquia són la capacitat d’adaptació, la resiliència i la tenacitat. Adaptació i resiliència per mantenir la seva missió educativa en un context de canvi social, cultural i generacional, i tenacitat en la transmissió de valors com el pacifisme, el respecte a la natura i als altres, el treball en equip, la feina ben feta i el compromís amb la comunitat.
10 anys de reconeixements
En les edicions anteriors, els premis s’han lliurat a Pere Garcia (a títol pòstum), a la Cooperativa Mengem Bages (2017); al metge i investigador Pere-Joan Cardona i a la Coral Infantil de les Escodines (2018); a Sebastià Catllà i a la Comunitat de Sant’Egidio (2019); a Anna Rotllan i el CAE, formació i serveis socioculturals (2020); a la directora de Càritas, Josefina Farrés, i als moviments informals i autogestionats que van ajudar en temps de Covid-19 a Manresa (2021); a l’historiador i geògraf Francesc Comas i a l’Associació l’ERA, Espai de Recursos Agroecològics (2022); a la historiadora Conxita Parcerisas i al Servei d’Oncologia de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa (2023); a Josep Alabern Valentí (a títol pòstum) i al Centre de Recursos en Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) de la Catalunya Central (2024); i, en la darrera edició, a Josep Sinca i la Denominació d’Origen Pla de Bages.
El jurat
El jurat de la desena edició del Premi Séquia l’han integrat Tània Infante, en representació de l’Ajuntament de Manresa; Josep Guardiola, en representació de l’Associació de la Misteriosa Llum; Josep Maria Perostes, en representació de Foto Art Manresa, entitat administradora de la Festa de la Llum 2026; Antoni Ventura, en representació de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia, i Àngels Fusté, en representació de la Fundació Universitària del Bages.
