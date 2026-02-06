La PAHC convoca una jornada de resistència al bloc 8 per evitar el desnonament
La plataforma fa una crida per anar a dormir a l'edifici diumenge, la vigília del llançament
Fins que no hi hagi la certesa absoluta que s’atura definitivament el desnonament del bloc 8 de Manresa, la PAHC Bages continuarà mobilitzada. Per diumenge a la tarda, vigília de la data fixada pels jutjats per dur a terme el llançament, la plataforma ha convocat una jornada de música amb sopar popular inclòs a la plaça Catalunya. Així mateix, ha fet una crida per agrupar el màxim de gent possible perquè es quedi a dormir al bloc 8, al passatge Tudela. Mentrestant, l’Ajuntament afirma que ha informat el jutjat de les gestions que porta a terme per resoldre el conflicte i evitar el desnonament.
El llançament està fixat per aquest dilluns a 2/4 de 9 del matí. Ja s’ha aturat diversos cops, però en aquesta ocasió la PAHC tem que sigui en ferm i que hi hagi la presència d’efectius dels ARRO dels Mossos d’Esquadra per assegurar-se que es dugui a terme.
Per aquest motiu ha preparat tot d’activitats que ja es començaran a dur a terme diumenge a la tarda. A partir de 2/4 de 7 hi haurà diverses actuacions musicals a la plaça mateixa. A continuació un sopar popular per, després, anar a dormir al bloc 8. Segons portaveus de la plataforma, totes aquestes activitats s’han organitzat "amb la idea de visibilitzar el bloc 8 i per aplegar el màxim de gent possible per evitar el desnonament".
Dies de mobilitzacions
Les activitats programades per diumenge venen precedides per una intensa mobilització. Dimecres al matí, membres de la PAHC i de la Confederació Sindical de l’Habitatge de Catalunya van irrompre a les oficines de les immobiliàries Solvia i Cerberus -propietaris del bloc 8- a Barcelona. Posteriorment, van denunciar la situació al faristol del Parlament de Catalunya.
A la tarda la mobilització es va traslladar a Manresa, on la PAHC va protagonitzar una acampada a Sant Domènec. Un centenar de persones van fer nit a la plaça. L’acampada es va dissoldre aquest dijous al matí.
Expropiació o compra
La PAHC reclama l’expropiació del bloc d’habitatges o, en darrer terme, que l’Ajuntament de Manresa el compri.
L’Ajuntament ha informat que en el moment que va tenir constància que l’immoble està sotmès a dret de tanteig i retracte -això vol dir que hi ha algú interessat a comprar l’edifici i que l’administració pot presentar una contraoferta- s’ha posat en contacte amb l’Agència Catalana de l’Habitatge perquè l’adquireixi. Així mateix, ha informat que ha fet gestions al jutjat perquè aturi el desnonament. «És bastant plausible» que això passi, va opinar aquest dijous la regidora de Drets Socials, Mariona Homs. També hi ha una fundació interessada en la seva compra. Tot plegat «seria una via perquè les famílies poguessin romandre en aquests habitatges», segons Homs.
L’edifici és propietat del fons voltor Cerberus. Abandonat durant 15 anys, el 2021 el van ocupar i actualment hi viuen sis famílies.
