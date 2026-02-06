Un premi Rosa Argelaguet Isanta «especial» i «espacial» per a Estel Blay Carreras i Anna Bach Valls
El lliurament del guardó, dijous al vespre, va reivindicar de nou el valor de visibilitzar les dones científiques
L'acte per atorgar la 6a edició del reconeixement va tenir lloc a la Biblioteca del Campus de Manresa
El Premi Rosa Argelaguet Isanta va viure, ahir dijous, un lliurament «especial» i «especial» a la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa, tal com va definir la vetllada la conductora de l’acte, la divulgadora i comunicadora sobre ciència i salut mental Anna Ruiz Ayala. Especial, perquè la sisena edició ha distingit dues dones enginyeres en lloc d’una: la manresana Estel Blay Carreras (doctora en ciència aeroespacial i tecnologia) i la moianesa Anna Bach Valls (enginyera informàtica i matemàtica). I espacial, perquè totes dues van formar part de la tripulació d’Hypatia II.
L’acte va tenir lloc pocs dies abans de la celebració, l’11 de febrer vinent, del Dia Internacional de la Nena i la Dona en la Ciència.
El regidor Joan Vila, que va recordar l’oceanògrafa Josefina Castellví, finada aquesta setmana, va destacar de les guardonades la passió amb què desenvolupen la seva feina, esdevenint un mirall per a futures científiques, i la regidora Isabel Sánchez Pulido es va encarregar de llegir el veredicte, aprovat amb la unanimitat del jurat el 13 de gener.
Mònica Roca i Aparició, que també va formar part de la missió Hypatia II, va fer la glossa de Bach i Blay. De la primera en va remarcar la capacitat per combinar una ment molt estructurada amb una creativitat desbordant, i de Blay, la perseverança i la capacitat d’ancorar els seus projectes a favor del grup.
Després de rebre el guardó de mans de l’alcalde Marc Aloy Guàrdia, que va cloure l’acte reivindicant la importància de visibilitzar les dones, Blay va fer un agraïment als seus pares, que la van esperonar a perseguir els seus somnis. Bach va dir que tenir dones científiques enriqueix la ciència perquè genera debat, reflexió i avenços, i «aquest és l’objectiu».
El premi l'impulsen l’Ajuntament de Manresa, a través de la regidoria de Coneixement, les universitats UPC Manresa i UManresa-FUB, i la Biblioteca del Campus (BCUM).
Estel Blay Carreras
Nascuda a Manresa l’any 1986, és enginyera aeroespacial i doctora en Ciència Aeroespacial i Tecnologia per la Universitat Politècnica de Catalunya. És coneguda per la seva participació en missions anàlogues de simulació marciana i la seva tasca de divulgació i lideratge en projectes STEAM. Compta també amb coneixements en dret, enginyeria aeronàutica, enginyeria mecànica i aeroespacial.
És una ferma defensora de la igualtat de gènere en la ciència i l’exploració espacial. Ha destacat la importància de crear referents femenins i de fomentar la participació de dones i nenes en disciplines STEAM.
Gran part de la seva trajectòria professional s’ha desenvolupat en l’àmbit de la recerca i la gestió de projectes científics i tecnològics. Ha treballat com a program manager a l’Institut d’estudis espacials de Catalunya (IEEC), coordinant el Programa European Space Agency (ESA) PhiLab Spain, i com a gerent sènior de desenvolupament de negocis de GlobalTrust.
Blay ha estat una de les set integrants de la missió Hypatia II, una expedició de recerca que simula les condicions de vida a Mart a la Mars Desert Research Station (MDRS), al desert de Utah (Estats Units d’Amèrica). La missió, liderada per dones, té com a objectiu avançar en la recerca sobre l’exploració marciana i promoure la presència femenina en l’àmbit STEAM. Durant la Hypatia II, celebrada el febrer de 2025, Blay va exercir de científica i responsable de salut i seguretat de la tripulació.
Aquest 2025 ha rebut el Premi DonaTIC en la categoria Iniciativa Referent d’Entitat, Centre Formatiu/Institució de la Generalitat de Catalunya. Blay ha estat designada com a comandant per a la propera expedició Hypatia III, prevista per l’any 2027.
Anna Bach Valls
Nascuda a Moià el 1994 ha estudiat Enginyeria Informàtica i Matemàtiques a la Universitat de Barcelona (UB). Ha estat reconeguda per la seva tasca en la promoció de la presència femenina en l’àmbit STEAM i la seva participació en missions de simulació marciana.
Des del 2020 treballa a la companyia de videojocs Scopely, inicialment com a analista de dades, i des del 2021 com a gerent de producte. Des del 2018 dibuixa per fer divulgació científica a través d’Instagram per tal d’apropar la ciència i la tecnologia a un públic ampli i per visibilitzar el paper de les dones en l’àmbit científic i tecnològic. El seu treball divulgatiu busca normalitzar la presència femenina en professions tradicionalment masculinitzades i crear referents positius dins del món de les STEAM.
L’any 2023 va ser seleccionada com a Back-up Crew Scientist i artista resident a la primera missió del Projecte Hypatia, una expedició catalana a la Mars Desert Research Station (MDRS) al desert de Utah (Estats Units), que simula les condicions d’una missió tripulada a Mart.
El 2025, Bach Valls assumeix el rol d’oficial executiva i artista resident a la missió Hypatia II, la segona expedició catalana íntegrament femenina a la MDRS. Aquesta missió, formada per nou dones de diferents disciplines científiques i tècniques, té com a objectiu impulsar recerca en sostenibilitat, teledetecció, recollida de mostres geològiques i monitoratge del comportament en situacions d’aïllament, així com visibilitzar referents femenins en la ciència i la tecnologia.
Durant la missió, va escriure i il·lustrar el llibre Les exploradores de Mart, basat en la simulació marciana i publicat el setembre de 2025 per Estrella Polar. El llibre s’adreça al públic infantil i té com a objectiu apropar a les nenes les històries de dones científiques i aventureres reals, oferint-los referents positius, inspirant-les a ser allò que vulguin i mostrant que la ciència i l’enginyeria són disciplines apassionants.
A Instagram té el compte Annet Planet, on publica les seves tires còmiques i que ja té més de 36.000 seguidors.
Les premiades de les edicions anteriors
-1a edició: Maria Dolors Riera Colom (Doctora en Enginyeria Industrial) -àmbit enginyeria-. Candidata significativa per la seva contribució en activitat investigadora i docent.
-2a edició: Núria López-Bigas (Doctora en Biologia) -àmbit ciències-. Candidata significativa per la seva contribució en activitat investigadora i divulgativa.
-3a edició Maria Roser Valentí Vall (Doctora en física) -àmbit ciències-. Candidata significativa per la seva contribució en activitat investigadora i docent.
-4a edició Rosa Maria Miró-Roig (Doctora en Matemàtiques) -àmbit àlgebra i geometria-. Candidata significativa per la seva contribució en activitat investigadora i docent.
-5a edició Mar Reguant Ridó (Doctora en Economia) - àmbit mediambiental-. Candidata significativa per la seva contribució en activitat investigadora i docent.
