Robòtica i arqueologia es fusionen a la UPC Manresa en un nou repte de la lliga Lego
Quinze equips competiran aquest dissabte per dissenyar i programar un robot autònom
Regió7
Manresa acollirà aquest una prova classificatòria de l’anomenat First Lego League, projecte educatiu per fomentar les vocacions en ciència, tecnologia, art i matemàtiques. Es durà a terme a la Universitat Politècnica de Catalunya (EPSEM-UPC) de l’avinguda de les Bases.
L’organització és de l’associació de robòtica PUCRA Manresa, integrada per estudiants del campus de la Politècnica. La jornada reunirà quinze equips formats per joves d’entre 10 i 16 anys provinents d’arreu de Catalunya, que posaran a prova les seves habilitats en ciència, tecnologia i treball en equip.
En cada edició de la First Lego League, els participants han de desenvolupar un projecte d’innovació vinculat a un problema real i dissenyar i programar un robot autònom amb peces Lego capaç de superar diverses missions sobre un tauler de joc. En l’edició d’aquest 2026, el repte gira al voltant de la història i l’arqueologia, amb el lema “Unearthed: revelar el passat per descobrir el futur”.
PUCRA Manresa destaca que acollir la competició a la universitat permet apropar els joves a l’entorn universitari i tecnològic, trencant barreres i oferint referents reals en l’àmbit de l’enginyeria. Alhora, l’organització suposa una oportunitat formativa per als estudiants implicats, que adquireix experiència en la gestió de projectes, el voluntariat i la divulgació científica.
Després de l’èxit de la primera edició celebrada el 2025, la iniciativa consolida Manresa com a ciutat universitària compromesa amb l’educació i la innovació, generant un impacte positiu tant en la comunitat educativa com en el teixit social i empresarial del territori, segons l’organització i la UPC.
L’activitat, que és oberta al públic, té el suport del Col·legi d’Enginyers Tècnics i Industrials de Manresa (CETIM) i del projecte europeu MERIT coordinat per la UPC Manresa i cofinançat pel Digital Europe Programme.
