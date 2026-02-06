Usuària del nou servei municipal de lloguer de bicis elèctriques de Manresa: "Em permetrà anar a la feina, que fa molta pujada, en un temps més curt"
La manresana Laura Soldevila Bacardit, que treballa a l'Hospital Sant Joan de Déu d'oftalmòloga, ha fet una subscripció per a un any del servei Baik, que ha entrat en funcionament aquest divendres
"Estava pendent de si em comprava una bicicleta elèctrica, vaig saber que hi havia aquest servei i vaig pensar que era una bona opció per tenir-ne amb una quota de rènting o de lloguer sense que fos meva"
El servei municipal de bicicletes elèctriques per subscripció Baik de Manresa ha entrat en funcionament aquest divendres. Entre les setze persones que ja l'han contractat hi ha Laura Soldevila Bacardit, que ha fet una subscripció anual per poder anar a la feina amb bici. Soldevila és oftalmòloga i treballa a l'Hospital Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia de Manresa.
La manresana ha anat a recollir la seva bici al local de la plaça Bages que ha obert també aquest divendres. És on els ciutadans que lloguin les bicis poden anar a recollir-les i a fer-hi el manteniment.
Ha explicat que "estava pendent de si em comprava una bicicleta elèctrica, vaig saber que hi havia aquest servei i vaig pensar que era una bona opció per tenir-ne una amb una quota de rènting o de lloguer sense que fos meva". Fins ara, a la feina "hi anava amb cotxe i alguna vegada amb autobús o caminant. La bici em permetrà pujar fins a l'hospital, que fa molta pujada, amb un temps més curt, i sense haver de suportar les calorades de l'estiu".
Ha admès que el trànsit de Manresa li fa respecte, si bé "ja havia anat amb bicicleta per Barcelona quan hi vivia i estic habituada a conduir per l'asfalt amb bicicleta. Com que ara serem uns quants els que anirem amb la bicicleta elèctrica per Manresa, espero que els conductors d'automòbil s'hi vagin acostumant".
Soldevila és una usuària habitual de bicicleta, però "a Manresa, si no és elèctrica, és complicat per la geografia", reconeix. Ella ja en té dues, que no són elèctriques, per anar per muntanya i ciutat.
