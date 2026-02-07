Aloy: "És inadmissible que Manresa hagi estat 15 dies sense un servei regular de Rodalies"
Esquerra fa campanya a Sant Domènec per demanar el traspàs dels trens i un nou finançament
Esquerra Republicana s’ha mobilitzat aquest cap de setmana amb més de 200 parades arreu del país per denunciar la mala gestió del servei de Rodalies i la necessitat de l’acord de finançament. Aquest dissabte al matí també ho ha fet a la plaça de Sant Domènec amb la participació del dirigent local de la formació i alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el vicesecretari general de Comunicació i portaveu d’ERC, Issac Albert. Els han acompanyat els regidors del govern Mariona Homs, Carles Garcia, Montserrat Clotet i Lluís Vidal Sixto.
Aloy ha denunciat que és inadmissible que durant 15 dies la ciutat no hagi disposat d’un servei normalitzat de Rodalies. Això ha suposat un «enorme perjudici» per les 7.000 persones que l’utilitzen cada dia, ha dit, per anar a treballar, a estudiar o a fer la seva vida del dia a dia. «S’han hagut d’espavilar, fet que també ha col·lapsat altres serveis».
Segons l’alcalde, l’Ajuntament de Manresa ha denunciat reiteradament «la deixadesa i els anys d’abandonament de Rodalies», i també ha reclamat en multitud d’ocasions «millors i les inversions necessàries perquè es pugui prestar un servei de qualitat. És un transport públic i popular, de la classe treballadora, que estructura i vertebra el país».
Ha proposat que els alcaldes sumin esforços «per posar-nos a disposició de la Generalitat per pressionar el govern espanyol». També ha demanat el traspàs de Rodalies «perquè quan la Generalitat ha de gestionar la seva xarxa, veiem que funciona».
Finalment, ha recordat, també, una vella reivindicació del territori: «Un servei de qualitat no és tan sols aquell que funciona, sinó també que ens permeti arribar amb un temps raonable i competitiu a la capital del país. Hauríem de fer 60 quilòmetres en 50 minuts».
Per la seva part Albert ha recordat que tant Rodalies com el finançament han sigut i són dels dos eixos que Esquerra ha posat damunt la taula fa temps. De Rodalies ha dit que és fruit de la deixadesa del govern i ha reclamat un traspàs amb recursos, i del nou model de finançament ha assegurat que «l’estat no regala res. Són recursos dels catalans i catalanes».
