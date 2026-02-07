Manresa acull l’Escola d’Hivern de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya
La trobada va reunir un centenar de persones procedents de catoze projectes socials diferents que van reflexionar sobre els reptes del cooperativisme
Les aules de la Universitat de Manresa van acollir dimarts i dimecres la primera edició de l’Escola d’Hivern de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius (XAC). Hi va participar més d’un centenar de persones dels catorze ateneus cooperatius de Catalunya.
L’Escola d’Hivern és un dels moments claus de l’activitat de la XAC al llarg de l’any. Es tracta d’un espai formatiu organitzat des de la mateixa xarxa per millorar la qualitat del servei que ofereixen els ateneus cooperatius, amb un programa ambiciós per donar resposta a les necessitats de formació especialitzada expressades pels propis equips.
El programa es va dividir tenint en compte els diversos serveis executats pels ateneus cooperatius. S’hi va parlar des de com aplicar la mirada interseccional de forma transversal als ateneus cooperatius, lideratge i gestió d’equips, estratègies per l’acompanyament cooperatiu o comunicació transformadora, les noves lleis de cooperatives i de l’economia social o les metodologies de dinamització o foment de la intercooperació. També hi va haver un espai formatiu d’acollida a la XAC per a les persones que s’han incorporat recentment als equips dels ateneus.
En el marc de l’Escola d’Hivern, també es va fer el retorn de la visita formativa i d’intercooperació que una representació de la XAC va fer al món cooperatiu basc el mes de març passat a Lizarra, i una desena de cooperativistes i estudiosos del cooperativisme d’Euskal Herria van participar en les formacions d’aquests dies a Manresa.
L’Escola d’Hivern de la XAC va comptar amb el suport de la Generalitat i de l’Ajuntament de Manresa. Els ateneus cooperatius, promoguts pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, i que precisament aquest any commemoren el seu desè aniversari, són impulsats per les entitats de l’economia social i solidària d’arreu del país.
