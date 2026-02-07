Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rebutgen els recursos per evitar el desnonament del Bloc 8 i la PAHC fa una crida a "defensar-lo"

Demanen a la gent que es quedi a dormir a l'edifici per poder aturar el llançament programat per dilluns

Activistes de la PAHC han passat la nit a la plaça Sant Domènec de Manresa

Activistes de la PAHC han passat la nit a la plaça Sant Domènec de Manresa / Nia Escolà

ACN

Manresa

La PAHC Bages denuncia que el jutjat ha desestimat els recursos presentats per evitar el desnonament del Bloc 8 de Manresa i, per tant, aquest dilluns segueix en peu l'ordre de llançament. "Mossos i jutjats tiren endavant el desnonament sense motius que ho justifiquin i amb presència d'ARRO", denuncia l'entitat. Asseguren que malgrat que hi ha "diversos compradors interessants en el bloc, que la família és vulnerable i que no té alternativa habitacional" s'ha desestimat el recurs presentat per la PAHC i per l'Ajuntament. Per tot plegat, fan una crida a "sumar-se a la defensa" del Bloc 8 i han organitzat concerts i un sopar diumenge al vespre. Demanen a tothom que pugui que es quedi a dormir per poder aturar el desnonament.

Des de la PAHC Bages recorden en un comunicat que en les darreres setmanes tant l'Ajuntament de Manresa com també l'Agència Catalan d'Habitatge i una fundació privada han exercit el dret a tempteig i retracte per comprar el Bloc 8 al fons d'inversió Cerberus. Creuen que aquest fet hauria d'haver estat "suficient per aturar el desnonament". "Si hi ha diversos compradors interessats en el bloc, sumat a la vulnerabilitat de la família i a la manca d'alternatives, no hi ha motiu per continuar amb el llançament", denuncien.

L'entitat considera que "ens trobem davant d'una vulneració de drets molt greu" i diu que "no pot ser que el sistema judicial i policial defensin els interessos d'un fons voltor milionari per damunt de les necessitats de la ciutadania, passant inclús per sobre del govern local".

Notícies relacionades

La PAHC explica que el Bloc 8 és un dels "nou blocs alliberats" per l'entitat i asseguren que "ha donat alternativa habitacional a unes 250 persones". "Fins ara no s'ha executat cap desnonament en cap dels blocs i, en sis d'aquests, s'ha aconseguit lloguer social per les famílies que hi viuen".

TEMES

