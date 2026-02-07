Rebutgen els recursos per evitar el desnonament del Bloc 8 i la PAHC fa una crida a "defensar-lo"
Demanen a la gent que es quedi a dormir a l'edifici per poder aturar el llançament programat per dilluns
ACN
La PAHC Bages denuncia que el jutjat ha desestimat els recursos presentats per evitar el desnonament del Bloc 8 de Manresa i, per tant, aquest dilluns segueix en peu l'ordre de llançament. "Mossos i jutjats tiren endavant el desnonament sense motius que ho justifiquin i amb presència d'ARRO", denuncia l'entitat. Asseguren que malgrat que hi ha "diversos compradors interessants en el bloc, que la família és vulnerable i que no té alternativa habitacional" s'ha desestimat el recurs presentat per la PAHC i per l'Ajuntament. Per tot plegat, fan una crida a "sumar-se a la defensa" del Bloc 8 i han organitzat concerts i un sopar diumenge al vespre. Demanen a tothom que pugui que es quedi a dormir per poder aturar el desnonament.
Des de la PAHC Bages recorden en un comunicat que en les darreres setmanes tant l'Ajuntament de Manresa com també l'Agència Catalan d'Habitatge i una fundació privada han exercit el dret a tempteig i retracte per comprar el Bloc 8 al fons d'inversió Cerberus. Creuen que aquest fet hauria d'haver estat "suficient per aturar el desnonament". "Si hi ha diversos compradors interessats en el bloc, sumat a la vulnerabilitat de la família i a la manca d'alternatives, no hi ha motiu per continuar amb el llançament", denuncien.
L'entitat considera que "ens trobem davant d'una vulneració de drets molt greu" i diu que "no pot ser que el sistema judicial i policial defensin els interessos d'un fons voltor milionari per damunt de les necessitats de la ciutadania, passant inclús per sobre del govern local".
La PAHC explica que el Bloc 8 és un dels "nou blocs alliberats" per l'entitat i asseguren que "ha donat alternativa habitacional a unes 250 persones". "Fins ara no s'ha executat cap desnonament en cap dels blocs i, en sis d'aquests, s'ha aconseguit lloguer social per les famílies que hi viuen".
