El Camí Ignasià té una mitjana anual, encara molt minsa, de 300 pelegrins
Les dades recollides per l’Oficina del Pelegrí amb l’Oficina de Turisme de Manresa són de persones que omplen un formulari escrit quan arriben
El 2025 van ser 316, menys que els tres anys anteriors
Les dades recollides per l’Oficina del Pelegrí de la Companyia de Jesús de les persones que han fet el Camí Ignasià constaten una estabilització els darrers tres anys (del 2023 al 2025) en més de 300 anuals. Són els pelegrins que quan arriben a Manresa omplen un formulari escrit amb les seves dades a l’Oficina de Turisme.
Tot i que, tal com reconeix Josep Lluís Iriberri, director de l’Oficina del Pelegrí i de l’Obra Apostòlica del Camí Ignasià, els consta que la xifra real probablement es mou en uns 100 o 150 pelegrins més, que arriben a Manresa després de fer el camí, però que no omplen el formulari, igualment admet que són unes dades encara molt insuficients. Com a exemple dels grups que no consten en aquesta base de dades, cita el cas d’un grup de 24 persones de la Fordham University de Nova York que van fer el camí l’octubre del 2025.
Un pic, únic, el 2022
De fet, des del 2022, en què es van commemorar els 500 anys de l’arribada de sant Ignasi a Manresa, amb un pic de 638 pelegrins registrats, els següents anys han anat baixant. Van ser 375 el 2023, 390 el 2024 i 316 el 2025, que és la pitjor dada des del 2017, sense comptar la davallada dels dos anys immersos en la pandèmia.
L’informe que elabora cada any l’Oficina del Pelegrí des de la posada en marxa per part dels jesuïtes del recorregut que uneix el pobre natal d’Ignasi de Loiola, Azpeitia, i Manresa, confirma que «el Camí Ignasià és un gran desconegut fora d’alguns cercles molt concrets i específics vinculats a la Companyia de Jesús» i que els caminants que s’hi sumen a través d’altres recorreguts són molt minoritaris. Ho explica pel fet que «no s’ha fet cap mena de promoció des de la ruptura entre administracions públiques a inicis del 2023». Es refereix al conveni que van signar les direccions generals de turisme de les cinc comunitats per on passa el camí el 2022, que van partir peres.
Constata que «es repeteix l’esquema evolutiu de Camí de Sant Jaume, que els primers deu anys del seu desenvolupament modern no va arribar als 10.000 pelegrins anuals, però només va fer falta que l’administració pública s’hi impliqués de forma decidida perquè les xifres comencessin a pujar any rere any, arribant als centenars de milers d’ara».
Entén que, si no hi ha implicació del sector públic, el privat no se sent incentivat i «ens quedarem en una experiència minoritària de només uns quants centenars de persones» com ara.
Dit això, posa de relleu la iniciativa del Govern de la Generalitat de Catalunya de formar un grup de treball que ajudi a la celebració del tercer Any Jubilar del Camí Ignasià el 2029. «S’espera que aquest 2026 es rebi una proposta tancada del Pla Estratègic que ajudi a centrar i a coordinar esforços a tots els nivells».
Esmenta, també, la feina que duu a terme l’Associació de Municipis del Camí Ignasià (AMCI), fundada fa un any per promoure el turisme a les localitats per on passa la ruta ignasiana, que recentment es va presentar a la fira de turisme Fitur a Madrid, on van aprofitar per presentar la nova web, atès que fins ara només hi havia la dels jesuïtes. La nova inclourà deu rutes pel camí per poder fer durant tres dies.
Les dades del Camí Ignasià del 2025 situen en els mesos de maig, juny i juliol el gruix més gran de pelegrins. 169 el van fer a peu, 124 en un altre mitjà i 23 amb bicicleta. La procedència majoritària va ser d’Amèrica, amb 157 persones i el motiu principal de la peregrinació va ser religiós (un 47%), seguit per l’espiritual (un 31%).
A Amèrica la segueix Europa amb 121 pelegrins, amb Lituània i Polònia com els països del continent que en van aportar més. 53 eren d’Espanya (que han passat de representar un 8% del total a un 14%), amb Euskadi (19) i Catalunya (17) al capdavant.
Per gènere, 175 eren homes i 141 dones, amb la franja d’edat dels 36 als 65 anys com la més nombrosa, amb 165, seguida de la de més de 65 anys (69) i la de 13 a 18 (42) i de 19 a 35 (33).
Per professions, gairebé un 15% eren estudiants i un 25% professors, dades que confirmen el fet que els pelegrins d’aquest informe (i dels anteriors) tenen un lligam molt estret amb els centres educatius de la Companyia de Jesús arreu del món. Un 10% eren religiosos i sacerdots, i un 17,5% no ho van especificar.
Subscriu-te per seguir llegint
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Mor Marissa Terra, regidora i portaveu d’ERC a Sant Feliu Sasserra
- Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
- Ferrocarrils ja va projectar als 80 un nou telefèric per pujar a Montserrat des de Monistrol
- “El boom dels camioners”: sous que sorprenen i una demanda que no para de créixer
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat