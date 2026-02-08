Un incendi en un pis al carrer de Santa Llúcia de Manresa obliga a evacuar 16 persones
El foc afecta també la segona planta de l'edifici del costat
Un incendi declarat aquest diuemnge al matí en un edifici d’habitatges del carrer de Santa Llúcia, 27, de Manresa, ha obligat a evacuar 16 persones de dos immobles i ha mobilitzat set dotacions dels Bombers, segons han informat els serveis d’emergència.
L’avís del foc s’ha rebut a les 10.03 hores. L’incendi s’ha originat a la planta baixa d’un edifici de planta baixa més tres pisos i, a l’arribada dels Bombers, el foc ja afectava completament aquesta planta. A l’interior de l’immoble hi havia tres persones a la planta baixa i quatre al tercer pis.
Els Bombers han desplegat una autoescala per evacuar veïns a causa de la presència de fum a l’escala. Cap a les 10.18 hores, el foc s’ha donat per estabilitzat, tot i que les tasques d’extinció i evacuació encara continuen.
Cap a les 10.30 hores, encara quedaven persones per desallotjar i, de manera preventiva, també s’ha evacuat l’edifici adjacent, al número 25, davant la possibilitat que el fum hi hagués entrat. Segons les primeres informacions, l’incendi també hauria afectat un habitatge de la segona planta.
En total, s’han evacuat 16 persones dels dos edificis. No consten ferits greus, tot i que alguna persona podria haver resultat lleument afectada, probablement per inhalació de fum i està sent atesa pel SEM. Es desconeixen encara les causes de l'orgien del foc.
