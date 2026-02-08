L’Any Jubilar del 2029 marca la data per tenir la feina feta al Camí Ignasià
Un cop celebrat l’Any Jubilar del 2022, el provincial d’Espanya dels jesuïtes va disposar la celebració d’un any de commemoració jubilar del Camí Ignasià cada set anys als santuaris de Loiola i de Manresa i al mateix Camí Ignasià. L’objectiu és arribar a aquesta data amb la promoció del recorregut acomplerta
Coincidint amb la festivitat de Sant Ignasi, el dijous 30 de juliol de 2014 els jesuïtes van anunciar que, del 31 de juliol de 2015 al 31 de juliol de 2016, tindria lloc el primer Any Jubilar per a la peregrinació del Camí Ignasià. Aleshores, també es va dir que hi hauria un segon Any Jubilar entre el 2021 i el 2022 amb motiu del cinquè centenari de la conversió del seu fundador i de la peregrinació a Manresa des d’Azpeitia, el seu poble natal. Amb aquest anunci es va constituir oficialment l’Obra Apostòlica del Camí Ignasià (OACI) de la Companyia de Jesús, que vetlla per l’espiritualitat ignasiana d’aquest itinerari.
Un cop celebrat el segon Any Jubilar, el 31 de desembre de 2022 el provincial d’Espanya dels jesuïtes, amb l’autoritat concedida pel pare General de la Companyia de Jesús, va disposar la celebració d’un any de commemoració jubilar del Camí Ignasià cada set anys a partir del 2022 als santuaris de Loiola i de Manresa, i al camí.
Un Any Jubilar és un any especial que l’Església catòlica dedica a la misericòrdia, al perdó i a la renovació espiritual. El seu origen es remunta al segle XIV. El primer Any Jubilar cristià va ser proclamat l’any 1300 pel papa Bonifaci VIII. Aquell Jubileu va atreure molts pelegrins a Roma i va marcar l’inici d’aquesta pràctica dins de l’Església catòlica. Per a un camí com el de Sant Jaume o l’Ignasià, és l’oportunitat de multiplicar per deu, cent o mil els pelegrins que el fan.
El pròxim Any Jubilar del Camí Ignasià serà el 2029. És per això que s’ha assenyalat en el calendari com l’any en el qual ha de quedar completada la feina per promocionar-lo. Qui farà aquesta feina? Actualment, hi ha tres dos oberts, si bé, tal com ha pogut saber Regió7, n’hi ha dos que, en realitat, només és un.
La feina dels jesuïtes
Abans de parlar-ne, recordar que la Companyia de Jesús també va fent feina. En l’informe del 2025 explica que ha entrat a l’aplicació gestionada des de la cúria dels jesuïtes a Roma Jesuit Pilgrimage per promoure les peregrinacions i conèixer llocs ignasians. Celebra, igualment, que els mesos de juny i setembre passat van aconseguir el reconeixement del Cami Ignasià per part del Vaticà en dos dels seus dicasteris: el d’evangelització i el de cultura i educació. I incideix que, des de l’Oficina del Pelegrí, «hem ajudat a organitzar nou peregrinacions internacionals», que «és un ritme que es manté constant els dos últims anys», 2024 i 2025, i «que es repetirà aquest 2026». A més, hi ha cinc grups que els han demanat ajuda per fer-lo el 2027.
Des de les administracions
Quant a les administracions, per una banda, hi ha la suma de forces de l’Associació de Municipis del Camí Ignasià (AMCI), que es va presentar l’11 de gener de l’any passat a Montserrat amb una seixantena de representants de l’Aragó, Navarra, La Rioja, el País Basc i Catalunya. El projecte, impulsat per l’Ajuntament de Manresa, naixia amb l’objectiu de potenciar els atractius turístics, culturals i patrimonials entorn el camí. Aleshores, eren 60 municipis adherits dels 92 que conformen el recorregut. Al cap d’un any, el dijous 22 de gener d’enguany, l’AMCI va participar en la Fira Internacional de Turisme (Fitur) celebrada a Madrid amb una vuitantena de representants de pobles i ciutats de Catalunya, Aragó, La Rioja, Navarra i el País Basc per on passa el camí. Allà, van rebre el suport del ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, que ja s’havia compromès a impulsar el Camí Ignasià en la visita que va fer el 14 de febrer de l’any passat a Manresa.
L’acord de Govern
Paral·lelament, el 25 de març de l’any passat, va sortir publicat al DOGC l’acord de Govern per a la creació del Grup de treball per a l’Elaboració del Pla Estratègic del Camí Ignasià 2026-2029 per «organitzar les accions necessàries per consolidar i projectar el Camí Ignasià com a itinerari de referència, promovent-ne la qualitat, accessibilitat i sostenibilitat, així com facilitant la cooperació entre les diferents administracions i entitats implicades».
L’acord especifica que «l’Any Jubilar 2029, que commemorarà especialment l’estada de sant Ignasi a Manresa, entre altres moments autobiogràfics vinculats a Catalunya, representa una oportunitat única per projectar el Camí Ignasià. Per aquest motiu, el Pla estratègic 2026-2029 ha d’incloure accions específiques per preparar aquesta efemèride i consolidar el Camí com un element vertebrador del territori i del patrimoni ignasià a Catalunya».
De pla estratègic com el que havia d’elaborar aquest grup de treball ja n’hi ha un, que és el dissenyat per l’AMCI, explica el regidor Joan Vila com a president executiu de l’associació. Per tant, fa saber, l’acord de Govern ha quedat aturat. Comenta que han parlat amb tots els consellers que havien d’intervenir en aquest grup de treball, amb les seves direccions generals i també amb Xavier Amor, secretari de Governs Locals i de Relacions amb l’Aran. «Saben el que estem fent i estem alineats» i «estem en contacte permanent».
Per a Vila, el lideratge del Camí Ignasià ha de sortir dels municipis que l’integren amb el paraigua del Ministeri de Turisme i el suport dels diferents governs autonòmics. «Si només el lidera Catalunya no tirarà endavant», vaticina.
El pla de l’AMCI
En què consisteix el seu pla? Explica que s’està negociant amb el Ministeri d’Indústria i Turisme el pressupost per tal d’arribar a un conveni. El primer any es demana una quantia de 500.000 euros per començar a treballar en el projecte que es desenvoluparà fins al 2029, Any Jubilar. Es tracta d’una quinzena de projectes que engloben des del disseny de la senyalització al reforç de la nova web del Cami Ignasià presentada a Fitur perquè sigui més interactiva, temes de màrqueting... Després del mig milió, per tant, caldrà rebre mes inversió. Vila assegura que la sintonia amb el ministeri i amb la secretària d’Estat és «excel·lent, fluida i permanent», i que «el projecte ha d’estar tancat i operatiu al 100% el 2029». Hi estarà? La solució d’aquí a tres anys.
