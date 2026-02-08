De l'Aula d'Acollida Intensiva de Cal Gravat de Manresa, a Regió7
Una vintena d’alumnes nouvinguts que viuen fa poc a Manresa coneixen com es fa el diari
Alumnes de l’Aula d’Acollida Intensiva de l’institut de Cal Gravat de Manresa han visitat les instal·lacions de Regió7.
D’aquí a uns dies acabaran la seva estada a Cal Gravat, on des de l’inici de curs han dut a terme activitats per aprendre la llengua catalana. A partir d’ara continuaran el curs de secundària a altres instituts i centres escolars de la ciutat, però amb més coneixement del català.
Aquesta és la particularitat de l’aula: acull joves que fa poc que han arribat a Manresa i, en una iniciativa innovadora al país, se’ls ha fet un acompanyament intensiu perquè aprenguin la llengua i es puguin afegir amb més garanties al sistema educatiu convencional. Es tracta d’una mesura complementària a les aules d’acollida ordinàries que hi ha a tots els centres.
Durant el primer semestre han dut a terme activitats educatives amb l’objectiu d’adquirir les competències bàsiques de comprensió i expressió oral i escrita perquè puguin continuar els estudis amb un cert bagatge i no pas partint de zero.
Entre les activitats que porten a terme hi ha sortides per conèixer l’entorn. Han visitat, per exemple, el mercat Puigmercadal, la basílica de la Seu o l’Ajuntament de Manresa. També Regió7, on han pogut conèixer tot el procés que comporta l’elaboració d’un diari tant en versió digital com en paper.
L’Aula d’Acollida Intensiva no tan sols és un recurs educatiu. També té un component social tenint en compte que els joves han viscut recentment un procés migratori. Entre ells també hi ha refugiats. Se’ls ha acompanyat, doncs, durant un dol migratori.
Quan s’incorporin als seus instituts de referència, una vintena d’alumnes nous ocuparan novament l’aula de l’institut Cal Gravat. El curs vinent, l’institut-escola Manresa acollirà una segona Aula d’Acollida Intensiva.
