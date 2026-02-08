Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'incendi del bloc del carrer de Santa Llúcia de Manresa encara crema i hi ha risc d'esfondrament

El foc continua actiu a la segona planta

Fum sortint d'una de les terrasses de l'edifici afectat al carrer Santa Llúcia

Jordi Morros

Núria León

Manresa

L'edifici d'habitatges incendiat al carrer de Santa Llúcia de Manresa presenta risc d'esfondrament i els Bombers hi continuen treballant amb nou dotacions. S'ha activat la unitat del Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC) -per avaluar el risc estructural- i també l'arquitecte municipal. L'incendi continua actiu a la segona planta.

L'avís del foc s'ha rebut a les 10.03 hores d'aquest diumenge al número 27 i ha deixat una vintena d'atesos pel SEM, dos dels quals han estat traslladats menys greus a la Fundació Althaia de Manresa. Set dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat a la zona i han comprovat que l'incendi es concentrava a la planta baixa i ha propagat al segon i tercer pis, afectant tota l'escala. S'han evacuat 16 persones per la façana.

Incendi al carrer de Santa Llúcia de Manresa

Incendi al carrer de Santa Llúcia de Manresa

Jordi Morros

De retruc, la fumarada del foc s'ha estès a l'immoble contigu -el número 25- i també s'han evacuat tres persones. L'incendi ja es troba estabilitzat, però ha afectat molt la planta baixa del número 27 del carrer de Santa Llúcia i ha provocat un petit col·lapse al primer pis.

Incendi estabilitzat

Al voltant de les 11 del matí el foc s'ha donat per estabilitzat, tot i que posteriorment s'ha tornat a revifar en diverses oasions a causa de la gran quantitat de material que hi havia a balcons i terrats que donen, sobretot, a la part del darrere. Això ha obligat a mantenir el dispositiu d’emergència actiu.

Les imatges del l'incendi en un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa

Les imatges del l'incendi en un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa

Veure Galeria

Bombers treballant en l'incendi / Jordi Morros

TEMES

