L'incendi del bloc del carrer de Santa Llúcia de Manresa encara crema i hi ha risc d'esfondrament
El foc continua actiu a la segona planta
L'edifici d'habitatges incendiat al carrer de Santa Llúcia de Manresa presenta risc d'esfondrament i els Bombers hi continuen treballant amb nou dotacions. S'ha activat la unitat del Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC) -per avaluar el risc estructural- i també l'arquitecte municipal. L'incendi continua actiu a la segona planta.
L'avís del foc s'ha rebut a les 10.03 hores d'aquest diumenge al número 27 i ha deixat una vintena d'atesos pel SEM, dos dels quals han estat traslladats menys greus a la Fundació Althaia de Manresa. Set dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat a la zona i han comprovat que l'incendi es concentrava a la planta baixa i ha propagat al segon i tercer pis, afectant tota l'escala. S'han evacuat 16 persones per la façana.
De retruc, la fumarada del foc s'ha estès a l'immoble contigu -el número 25- i també s'han evacuat tres persones. L'incendi ja es troba estabilitzat, però ha afectat molt la planta baixa del número 27 del carrer de Santa Llúcia i ha provocat un petit col·lapse al primer pis.
Incendi estabilitzat
Al voltant de les 11 del matí el foc s'ha donat per estabilitzat, tot i que posteriorment s'ha tornat a revifar en diverses oasions a causa de la gran quantitat de material que hi havia a balcons i terrats que donen, sobretot, a la part del darrere. Això ha obligat a mantenir el dispositiu d’emergència actiu.
