La PAHC planta cara al desnonament del bloc 8 de Manresa previst per aquest dilluns
Desenes de persones participen en l'acte de protesta la vigília el llançament
Desenes de persones han respost a la crida de la PAHC i s’han concentrat aquest diumenge al capvespre a la plaça Catalunya per protestar contra el desnonament del bloc 8 previst per aquest dilluns a primera hora del matí. L’edifici del passatge Tudela és propietat del fons Cerberus, que no s’ha avingut a cap pacte per aturar el llançament. Al bloc hi viuen sis famílies amb vuit menors.
Música i un sopar popular ha sigut el preludi d’una mobilització que ha de continuar, quan és previst que membres i simpatitzants de la plataforma passin la nit dins el bloc juntament amb les famílies que hi viuen. Si passa com en altres ocasions, a primera hora es desplegaran al carrer efectius dels ARRO dels Mossos d’Esquadra per dur a terme el desnonament.
Abderraman Latrac, veí el bloc 8, ha donat la benvinguda als assistents a l’acte de la plaça Catalunya. Els ha agraït la seva presència i els ha encoratjat a passar la nit a l’edifici amenaçat. Posteriorment han començat les actuacions musicals. Els primers a actuar ha sigut el grup Leffafingang amb una particular versió de Corren dels Gossos. A partir d’aquí han pujat a l’escenari cinc grups més.
Un representant de la plataforma s’ha adreçat als presents per expressar «l’orgull» per la resposta a les mobilitzacions. «La lluita dona els seus fruits», ha dit per, a continuació, criticar que Mossos i el sistema judicial «defensin els interessos dels fons voltor». Ha recordat que en els 13 anys d’història de la PAHC, s’ha proporcionat habitatge a 250 persones, s’han «alliberat» 9 blocs i «no pararem».
El bloc 8 té un significat especial per la PAHC, han declarat a Regió7 membres de la plataforma. Entre altres coses perquè seria el primer dels nou blocs alliberats que seria desallotjat. En tots els altres s’han aconseguit acords que s’han traduït en lloguers socials.
En aquest cas, tot i que tant l’Ajuntament de Manresa, com l’Agència Catalana d’Habitatge i una fundació social han expressat el seu desig de comprar l’edifici d’habitatges, la propietat no ha cedit. El bloc va estar abandonat una desena d’anys fins que el 2021 va ser ocupat. Les famílies que hi viuen el van arreglar per fer-lo habitable.
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Mor Marissa Terra, regidora i portaveu d’ERC a Sant Feliu Sasserra
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
- Ferrocarrils ja va projectar als 80 un nou telefèric per pujar a Montserrat des de Monistrol
- 19 evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte