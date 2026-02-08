Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rodatge

La promoció del monoplaça de Dynamics al·lucina els passejants de les Bases

Un sentit del tram comprès entre el carrer de l'Abat Oliba i el carrer dels Cintaires, davant de la UPC-EPSEM, ha estat tallat al trànsit dues durant dues hores

Un moment del rodatge del víde sport del DYN-09 de Dynamics de la UPC de Manresa

Un moment del rodatge del víde sport del DYN-09 de Dynamics de la UPC de Manresa / Dani Casas

Clara Torradas Cura

Clara Torradas Cura

Manresa

L’equip Dynamics de la UPC ha tallat durant aproximadament dues hores -des de les 7 de la tarda fins les 9 del vespre- d’aquest diumenge un dels carrils de davant la universitat, a l’avinguda de les Bases, per gravar un vídeo per promocionar el vehicle que correrà aquest any a les competicions de Formula Student. Quan el cotxe encara no corria, alguns passejants aprofitaven per demanar a membres de l’equip curiositats sobre el vehicle, i després creuaven el semàfor per quedar-se com a espectadors des de l’altra vorera. Marcos Cremades, un dels dos líders de l’equip, ha estat el pilot d’aquesta prova al centre de Manresa. Les acceleracions i el soroll de la cadena del motor del monoplaça elèctric ha fet que passejants es paressin a veure què feien.

Els darrers anys, els monoplaces de Dynamics feien proves i gravaven els vídeos a llocs més apartats del centre, com a la basílica de la Seu, a la plaça de la Reforma o a la Cova de Sant Ignasi. Aquesta temporada però, l’Ajuntament i la UPC ha autoritzat els joves a fer-ho just davant la mateixa universitat.

Els vianants vigilaven expectats, alguns filmaven amb el mòbil el vehicle corrent o feien fotos. Als cotxes però, no els ha fet tanta gràcia veure un tros de carrer tallat. Cap guàrdia urbana, cap mosso d’esquadra ni cap agent vigilant el trànsit creava confusió als conductors. Els vehicles no entenien si estava prohibit el pas, i en cas que no, per on s’havia de passar.

Un moment de la prova davant de la UPC

Un moment de la prova davant de la UPC / Dani Casas

Max Torres, un dels quaranta-cinc membres que formen Dynamics, explica que fa dues setmanes van fer els exàmens que determinen a quines competicions aniran aquest estiu: el DYN-10 serà al circuit de República Txeca, a Montmeló al circuit de Barcelona-Catalunya i repetirà a Croàcia.

El DYN-10 serà un model millorat de l’anterior, ja que pesarà menys i el rendiment serà major, però el xassís i el disseny de monoplaça no ha canviat. Així mateix, Torres ha avançat a aquest diari que el vehicle que fabricaran la temporada vinent i que correrà la Formula Student 2027, tindrà “un disseny molt diferent” i avisa que ja hi estan treballant.

