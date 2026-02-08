La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000
L'Ajuntament declara que s'oposa al desnonament previst per aquest dilluns a primera hora
Ni la pressió social, ni les mobilitzacions dels últims dies, ni les gestions de l’Ajuntament de Manresa i altres organismes de l’Administració, no han aturat el desnonament del bloc 8 de Manresa, al passatge Tudela, previst per aquest dilluns a primera hora del matí. La PAHC ha fet una crida a la mobilització, mentre que l’Ajuntament ha fet públic un comunicat en el qual assegura que s’oposa frontalment al llançament. L’edifici d’habitatges és del fons Cerberus i el gestiona la immobiliària Solvia. Abandonat durant 15 anys, el 2021 el van ocupar sis famílies.
Aquest diumenge el consistori ha fet públic un comunicat en el qual recorda que quan la propietat va posar en venda l’edifici, un bloc de 8 habitatges. Tant l’Ajuntament, com l’Agència Catalana de l’Habitatge de la Generalitat i una fundació social, van voler exercir el dret de tanteig per comprar la finca i regularitzar la situació dels residents.
Paral·lelament, davant la perspectiva que el cas pogués quedar resolt, van sol·licitar al jutjat la suspensió del desnonament. Sense cap resultat, però. El comunicat continua dient que durant la setmana també s’han fet intents amb la propietat perquè sol·licités la suspensió del llançament. A més a més, segons el govern municipal, «la propietat s’havia compromès amb l’Ajuntament a posar a la venda l’edifici per 450.000 euros», però ara en demana «650.000 i no ha paralitzat el llançament previst per un dels habitatges».
Finalment, afirma que l’Ajuntament «lamenta aquesta situació», i assegura que el cap de setmana ha estat en contacte personalment amb el jutjat de guàrdia i amb diverses conselleries de la Generalitat per evitar el llançament.
El consistori recorda que aquest desnonament ha provocat una gran mobilització ciutadana i peticions d’entitats perquè s’aturi el desnonament. És el cas de la mateixa PAHC, Caritas, l’Associació de Veïns de la plaça Catalunya, la cooperativa La Raval, sindicats i associacions i entitats educatives i de lleure de la ciutat.
Per aquest diumenge a la tarda la PAHC ha organitzat diverses actuacions musicals a la plaça Catalunya i un sopar popular. Posteriorment, la idea és que el màxim de gent possible passi la nit al bloc 8, al passatge Tudela, 11, per evitar el llançament. En aquesta ocasió es preveu la presència d’agent dels ARRO dels Mossos d’Esquadra.
