2026: un any fenomenal per mirar el cel
La presidenta de l’Agrupació Astronòmica de Manresa repassa les efemèrides astronòmiques d’enguany.
Hi haurà l’eclipsi total de Sol del 12 d’agost i el de Lluna el 28 d’agost, passant pels cometes previstos, fenòmens interessants a Júpiter, la conjunció de la Lluna amb les Plèiades i una conjunció planetària
Núria Camps Masana/G.C.
Tots els anys hi ha diversos fenòmens interessants per als aficionats a l’astronomia, alguns molt fàcils de veure i altres que necessiten més experiència o telescopis per seguir-los. De totes aquestes efemèrides, en destaca una per sobre de totes: tindrem un eclipsi de Sol total que serà visible des d'una part del territori de Catalunya.
Cada 18 mesos, aproximadament, es produeix un eclipsi de Sol total visible des d’algun punt del planeta. El que és molt difícil és que l’eclipsi passi just per casa nostra. De mitjana, un eclipsi de Sol passa per un mateix territori un cop cada 300 anys, per tant, els aficionats a veure eclipsis de Sol (anomenats caçadors d’eclipsis) han de viatjar per tot el món per gaudir-los. L’últim eclipsi de Sol total que va trepitjar un tros de Catalunya va ser el 1905. Aquest 12 d’agost de 2026 hi haurà un eclipsi que creuarà tota la Península Ibérica, entrant per Galícia i sortint per Catalunya i València, per continuar cap a les Illes Balears.
A Catalunya només es veurà com a total a part de la província de Lleida i gairebé a tota la província de Tarragona. Per poder-lo veure només cal comprar unes ulleres especials per mirar el Sol amb seguretat, ja que, si es fa sense, es pot perdre la vista. Són unes ulleres força barates (d’un preu aproximat de 6 euros) i a més es poden compartir. És habitual trobar-ne en òptiques i botigues de telescopis, així com en algunes agrupacions astronòmiques, webs del Govern i botigues en línia.
Informació útil
Només durant els segons de la fase total es pot mirar el Sol sense les ulleres. Per fer-nos una idea des d’on i com podem veure l’eclipsi, resultarà molt útil buscar a pàgines web serioses i amb rigor científic com la del Govern de la Generalitat o la de l’Institut Geogràfic Nacional. La web de la Generalitat de Catalunya dona tota mena de consells molt útils per evitar problemes i gaudir amb comoditat i seguretat de l’eclipsi des de Catalunya. A la web de l’Institut Geogràfic Nacional hi ha informació per a tota la Península Ibérica, per si sou de vacances fora de Catalunya. A banda, hi expliquen que l’any 2027 i el 2028 també hi haurà dos eclipsis de Sol molt interessants a la Península Ibérica.
A Manresa, amb ulleres
Des de la Catalunya central el d’enguany no es veurà com a total. Malgrat que en llocs com a Manresa serà de més del 99%, no es podrà mirar sense les ulleres d’eclipsi en cap moment, ja que no es produirà la part del total (que és la més espectacular). Si es vol mirar tocarà desplaçar-se almenys uns 100 km, i cal tenir en compte que serà a la tarda-vespre, amb el Sol molt a prop de l’horitzó oest.
Per evitar problemes, el millor és buscar un lloc elevat i sense obstacles en la direcció del Sol, la web de la Generalitat de Catalunya té un mapa interactiu molt interessant que mostra els punts des d’on serà visible i els que no; a més, informa de diversos punts oficials d’observació on es pot anar. Els dies 28, 29 i 30 d’abril a les 20:30 h el Sol estarà gairebé al mateix lloc que el dia de l’eclipsi durant el moment del màxim eclipsi. Si trobeu un lloc des d’on es vegi el Sol aquests dies d’abril, ja sabreu que hi podreu anar per veure l’eclipsi el dia 12 d’agost (si no està núvol, òbviament).
Eclipsi de Lluna
El dia 28 d’agost hi haurà un eclipsi de Lluna, que serà gairebé total i que, tot i no tenir l’espectacularitat d’un eclipsi de Sol, també serà molt interessant de veure. En aquest cas, es produirà a la matinada. Es poden consultar els horaris en qualsevol lloc web, n'hi ha uns quants. Aquest eclipsi sí que es pot mirar sense cap perill, ja que la Lluna no pot cremar la vista. Es pot veure a ull nu, amb prismàtics i amb telescopis. També es pot fotografiar amb una càmera, un trípode fotogràfic i un teleobjectiu.
Al llarg de l’any s’esperen alguns cometes previstos que es podran veure i fotografiar amb equips d’aficionats una mica avançats, ja que caldrà utilitzar telescopis mínimament grans. Evidentment, hi poden haver visites inesperades, com va passar a l’any 2020, que ens va visitar un cometa imprevist que va resultar ser el més brillant de les últimes dècades.
També hi haurà alguns fenòmens molt interessants al planeta Júpiter, de manera que, en determinats dies de l’any, es podran veure i fotografiar múltiples ombres i llunes transitant simultàniament per davant del planeta. Aquí sí que cal tenir telescopis de 150 mm d’obertura o més, i, per tant, són uns fenòmens per als aficionats una mica avançats.
El dia 19 d’abril, quan es faci fosc, si es mira en direcció a la posta de Sol es podrà veure una Lluna amb un creixent molt fi, que estarà just a sobre del cúmul d’estrelles de les Plèiades. És un cúmul obert molt brillant, visible a simple vista. La conjunció serà visible quan comenci a fer-se fosc, i es podrà veure a ull nu, però, si es disposa d’uns prismàtics, mostraran una imatge molt més gran i bonica de tot el conjunt d’estrelles amb la Lluna al costat.
Venus, Júpiter i Mercuri
Recordar que els dies 16 i 17 de juny, quan es faci fosc, mirant en direcció a la posta de Sol, es podrà veure una bonica conjunció planetària entre Venus, Júpiter i Mercuri, que estaran alineats.
Altrament, el dia 16 de juny, la Lluna (amb un creixent molt fi) estarà just al costat del planeta Mercuri, fet que pot anar molt bé per localitzar aquest planeta, que brilla menys que els altres dos, i a més, està força més proper a l’horitzó. El dia 17, en canvi, la Lluna s’haurà col·locat al costat del planeta Venus. Si es fa l’observació els dos dies es podrà veure molt clarament com la Lluna canvia molt de posició en només 24 hores.
Xerrades d’experts en el tema
El cicle de xerrades de divulgació astronòmica i científica Divendres de Ciència girarà al voltant de l’eclipsi de Sol total, amb consells d’experts per gaudir-lo. La primera xerrada, el 13 de febrer, anirà a càrrec de Carles Schnabel i Rat Parellada, responsables de l’Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Serà a les 7 de la tarda al Casino, que l’organitza amb l’Agrupació Astronòmica de Manresa. La segona serà el 12 de juny.
Subscriu-te per seguir llegint
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Una vintena d'evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
- La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000
- “El boom dels camioners”: sous que sorprenen i una demanda que no para de créixer