Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Desnonament bloc 8Incendi a ManresaVaga de maquinistesPremis GaudíCarnavalFesta dels TraginersBaxi Manresa
instagramlinkedin

Aliança de Sant Andreu Salut i Càritas per promoure la formació i la inserció laboral en l’àmbit de les cures

La fundació oferirà places al seu curs de Certificat Professional de Nivell 2 en Atenció Sociosanitària a persones dependents i dues sessions pràctiques de neteja i bugaderia dins del curs de competències bàsiques de Càritas

Manel Valls, director de Sant Andreu Salut, i Joan Grau, director de Càritas Manresa, rubriquen la col·laboració amb una encaixada

Manel Valls, director de Sant Andreu Salut, i Joan Grau, director de Càritas Manresa, rubriquen la col·laboració amb una encaixada / SAS

Regió7

Manresa

La Fundació Sant Andreu Salut i Càritas Manresa han formalitzat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de generar noves oportunitats de formació i ocupació en l’àmbit sociosanitari per a persones en situació de vulnerabilitat. Aquesta aliança se suma al compromís de Sant Andreu Salut amb la promoció de la professió cuidadora i a la resposta a la manca de professionals del sector.

Candidats prioritaris

En el marc de l'acord, Sant Andreu Salut oferirà places al seu curs de Certificat Professional de Nivell 2 en Atenció Sociosanitària a persones dependents, tenint en compte com a candidats prioritaris els participants del programa de formació de Càritas.

A més, la Fundació col·laborarà directament en el curs de competències bàsiques de Càritas, impartint dues sessions pràctiques de neteja i bugaderia (7 hores en total) a les seves instal·lacions. Aquesta acció no només té un component formatiu, sinó que fa valdre el coneixement pràctic com a eina d’empoderament i d'accés al món laboral.

Càritas Manresa, per la seva banda, ofereix itineraris personalitzats d’orientació i intermediació laboral per a persones en risc d’exclusió social. Amb aquest conveni, les dues entitats sumen forces per fer créixer l’ocupabilitat en un sector essencial com és el de les cures, especialment rellevant davant la creixent demanda de professionals formats i vocacionals.

Notícies relacionades

Presagiar la professió

A més a més, amb aquesta col·laboració, ambdues parts volen contribuir a prestigiar la professió de la cura i acompanyar persones que vulguin dedicar-s’hi amb compromís i qualitat. Es tracta d'una oportunitat per fer créixer el talent local i per fomentar l’ocupació des de la vocació de servei i l’atenció centrada en la persona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
  2. Una vintena d'evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
  3. «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
  4. Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
  5. Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
  6. Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
  7. La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000
  8. “El boom dels camioners”: sous que sorprenen i una demanda que no para de créixer

La vaga de maquinistes deixa gairebé mil trens cancel·lats fins dimecres: xoc total entre sindicats i Renfe pel seguiment

La vaga de maquinistes deixa gairebé mil trens cancel·lats fins dimecres: xoc total entre sindicats i Renfe pel seguiment

La hipòtesi internacional sobre l'origen de la samarreta del crim d'Olesa

La hipòtesi internacional sobre l'origen de la samarreta del crim d'Olesa

Gerard Fernández, l'adolescent amb més partits jugats amb el Baxi Manresa que amb el júnior

Gerard Fernández, l'adolescent amb més partits jugats amb el Baxi Manresa que amb el júnior

ERC desautoritza Rufián una altra vegada i rebutja un front d’esquerres: «Ens presentarem amb les nostres sigles»

ERC desautoritza Rufián una altra vegada i rebutja un front d’esquerres: «Ens presentarem amb les nostres sigles»

Aliança de Sant Andreu Salut i Càritas per promoure la formació i la inserció laboral en l’àmbit de les cures

Aliança de Sant Andreu Salut i Càritas per promoure la formació i la inserció laboral en l’àmbit de les cures

La defensa de Seattle aclapara els Patriots del germà de Luke Maye a la Super Bowl

La defensa de Seattle aclapara els Patriots del germà de Luke Maye a la Super Bowl

El 13% dels adolescents juga a jocs d’atzar en línia i el 20,9% ho fa presencialment, especialment nois

El 13% dels adolescents juga a jocs d’atzar en línia i el 20,9% ho fa presencialment, especialment nois

Enquesta perquè la ciutadania marqui les necessitats del pla de salut de Manresa 2026-2030

Enquesta perquè la ciutadania marqui les necessitats del pla de salut de Manresa 2026-2030
Tracking Pixel Contents