Aliança de Sant Andreu Salut i Càritas per promoure la formació i la inserció laboral en l’àmbit de les cures
La fundació oferirà places al seu curs de Certificat Professional de Nivell 2 en Atenció Sociosanitària a persones dependents i dues sessions pràctiques de neteja i bugaderia dins del curs de competències bàsiques de Càritas
Regió7
La Fundació Sant Andreu Salut i Càritas Manresa han formalitzat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de generar noves oportunitats de formació i ocupació en l’àmbit sociosanitari per a persones en situació de vulnerabilitat. Aquesta aliança se suma al compromís de Sant Andreu Salut amb la promoció de la professió cuidadora i a la resposta a la manca de professionals del sector.
Candidats prioritaris
En el marc de l'acord, Sant Andreu Salut oferirà places al seu curs de Certificat Professional de Nivell 2 en Atenció Sociosanitària a persones dependents, tenint en compte com a candidats prioritaris els participants del programa de formació de Càritas.
A més, la Fundació col·laborarà directament en el curs de competències bàsiques de Càritas, impartint dues sessions pràctiques de neteja i bugaderia (7 hores en total) a les seves instal·lacions. Aquesta acció no només té un component formatiu, sinó que fa valdre el coneixement pràctic com a eina d’empoderament i d'accés al món laboral.
Càritas Manresa, per la seva banda, ofereix itineraris personalitzats d’orientació i intermediació laboral per a persones en risc d’exclusió social. Amb aquest conveni, les dues entitats sumen forces per fer créixer l’ocupabilitat en un sector essencial com és el de les cures, especialment rellevant davant la creixent demanda de professionals formats i vocacionals.
Presagiar la professió
A més a més, amb aquesta col·laboració, ambdues parts volen contribuir a prestigiar la professió de la cura i acompanyar persones que vulguin dedicar-s’hi amb compromís i qualitat. Es tracta d'una oportunitat per fer créixer el talent local i per fomentar l’ocupació des de la vocació de servei i l’atenció centrada en la persona.
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Una vintena d'evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
- La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000
- “El boom dels camioners”: sous que sorprenen i una demanda que no para de créixer