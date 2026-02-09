Ampli desplegament policial per executar el desnonament del bloc 8 de Manresa
Els Mossos d’Esquadra han tallat tots els accessos del Passatge Tudela des de primera hora del matí per dur a terme el llançament
Un centenar d'activistes de la PAHC han passat la nit dins l'edifici
Els Mossos d'Esquadra han desplegat un important dispositiu per dur a terme el desnonament d'una família del bloc 8, al Passatge Tudela, de Manresa. Des de primera hora del matí d'aquest dilluns han tallat tots els accessos al carrer creuant furgonetes i amb agents que custodien totes les entrades que donen el passatge.
El bloc 8 és un dels emblemes de la PAHC, que els últims dies ha dut a terme diverses mobilitzacions per aturar el llançament. Ahir, diumenge, desenes de persones es van concentrar aquest a la plaça Catalunya per protestar contra el desnonament previst a primera hora del matí. L’edifici del passatge Tudela és propietat del fons Cerberus, que no s’ha avingut a cap pacte per aturar el llançament. Al bloc hi viuen sis famílies amb vuit menors.
Un centenar de persones de la plataforma han passat la nit dins l'edifici i un centenar més son fora davant del bloc d'habitatges esperant la comitiva judicial. El bloc 8 té un significat especial per la PAHC, han declarat a Regió7 membres de la plataforma. Entre altres coses perquè seria el primer dels nou blocs alliberats que seria desallotjat. En tots els altres s’han aconseguit acords que s’han traduït en lloguers socials.
En aquest cas, tot i que tant l’Ajuntament de Manresa, com l’Agència Catalana d’Habitatge i una fundació social han expressat el seu desig de comprar l’edifici d’habitatges, la propietat no ha cedit. El bloc va estar abandonat una desena d’anys fins que el 2021 va ser ocupat. Les famílies que hi viuen el van arreglar per fer-lo habitable.
