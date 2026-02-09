Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'alcalde de Manresa celebra la suspensió del desnonament del Bloc 8 i acusa la propietat d'"especular" amb la venda

Lamenta la situació "kafkiana" d'haver programat el llançament aquest dilluns tot i haver-hi dos interessats en comprar

Jordi Morros

Nia Escolà / Lourdes Casademont (ACN)

Manresa

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha dit que "respiren més tranquils" amb la suspensió sense nova data del desnonament d'un pis del Bloc 8 aquest dilluns. Si bé ha afirmat que l'ocupació "no ha de ser mai una via d'accés a l'habitatge", ha especificat que la propietat del bloc és un fons d'inversió que "durant anys ha desatès les responsabilitats". El desallotjament d'avui, ha dit, "no resolia el problema d'ocupació a tota la finca", on viuen famílies vulnerables amb menors. Per això van demanar que se suspengués. Lamenta haver arribat a la situació "kafkiana" d'intentar executar el llançament tot i haver-hi dues institucions interessades en comprar. I ha acusat el fons d'"especular" amb el preu de venda i demanar-ne 200.000 euros més.

"No s'hauria d'haver esperat avui a última hora, l'únic que ha fet és generar una angoixa innecessària a les persones vulnerables", ha afirmat el batlle. Aloy ha lamentat que s'hagi mantingut fins a l'últim moment el desallotjament forçós en comptes d'apostar pel diàleg i la negociació. "L'Ajuntament ho ha estat gestionant per resoldre-ho d'una manera pacífica, per tractar-se d'una situació d'emergència habitacional (...) ahir ja vam dir que ens oposàvem fermament a l'ordre de desallotjament dictat pel jutge", ha dit.

L'ampli desplegament policial, amb divuit furgonetes de l'ARRO, també es podria haver evitat, segons Aloy, perquè "al final no ha servit absolutament per a res". "L'administració hem de tenir la responsabilitat de resoldre les coses amb la mediació i no per la força, com és la situació que ens hem trobat avui", ha afegit.

"Ens sentim estafats"

L'alcalde ha sigut molt crític amb el fons que és propietat del bloc. "És un cas clar d'especulació terrible per part d'un gran tenidor", ha afirmat l'alcalde. En aquest sentit, ha detallat que fa uns mesos el preu de venda era de 450.000 euros i com, en el moment en què hi ha interessats en exercir el dret de tempteig per la compra, la propietat passi a demanar-ne 650.000 euros. "Ens sentim estafats", ha assegurat, perquè el fons també "ha incomplert el compromís que tenia amb l'Ajuntament d'aturar el desnonament". Un ordre que finalment no s'ha executat després de la mobilització amb més de 300 persones a dins i fora de l'habitatge.

L'Ajuntament ha explicat que l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat i una fundació social són les dues interessades en la seva compra. Per la seva banda, el consistori també ha exercit el dret que té de tempteig, però en aquest cas ho ha fet per poder estar informat de tot el procés i no pas perquè es plantegi la seva compra.

