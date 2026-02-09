Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El bloc incendiat al carrer Santa Llúcia de Manresa "és pràcticament irrecuperable"

A les 11 del matí està prevista una reunió amb l'Ajuntament per explicar quin serà el futur de l'edifici

Efectius de la policia local, tècnics municipals i Bombers davant del bloc incendiat al carrer Santa Llúcia de Manresa

El dia després de l'incendi d'un habitatge del carrer Santa Llúcia de Manresa / Jordi Biel

Eduard Font Badia

Manresa

La casa cremada al carrer Santa Llúcia segurament s'haurà d'enderrocar. Aquest dilluns al matí s'està fent l'exploració per part dels tècnics municipals i un equip de Bombers de la Generalitat.

Passades les 9 hores han començat la inspecció de la casa adjacent, la del número 25, que va ser desallotjada pel fum. Des d'allà han pogut comprovar que el sostre del primer al segon pis, i el del segon al tercer havia col·lapsat. De fet, ni tècnics ni bombers no s'han atrevit a entrar a la casa cremada, la del número 27.

Els pocs veïns que s'han apropat a la zona es mostraven resignats, però impacients de saber quin serà el seu futur. Alguns veïns del número 29 han pogut entrar aquest matí als seus domicilis acompanyats dels tècnics i dels bombers per recuperar objectes de primera necessitat.

A les 11 del matí està prevista una reunió amb l'Ajuntament per explicar com està la situació i què passarà amb l'edifici. Segons ha explicat a Regió7 Jesús Alonso, regidor d'habitatge de l'Ajuntament de Manresa, "l'edifici cel número 27 és pràcticament irrecuperable".

L'edifici d'habitatges va col·lapsar parcialment ahir al vespre sense provocar cap ferit. Tots els veïns de l'immoble havien estat evacuats al matí. També s'havien evacuat els veïns dels edificis colindants, els núms 29 i 25. En total, 43 veïns afectats han estat reallotjats en un alberg.

Fum sortint d'una de les terrasses de l'edifici afectat al carrer Santa Llúcia

Jordi Morros

