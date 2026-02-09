De la botiga física a Shein: l’efecte TikTok transforma l'hàbit de compra de disfresses entre els joves
En les botigues en línia troben més opcions, més ajustades a allò que tenen al cap i, sovint, a preus més baixos que en les físiques
Cada cop menys joves s'acosten a les botigues per comprar les seves disfresses de Carnaval. I no és per atzar. Aquest canvi es podria atribuir a un possible "efecte TikTok": les xarxes socials s'han convertit en un immens aparador que els serveix per inspirar-se i escollir els vestits que volen lluir. A més, lluny d'adquirir-los en botigues físiques, opten per fer-ho a través de portals web, on troben més opcions, més econòmiques i més ajustades a la idea que tenen al cap. Mentrestant, establiments del sector es mantenen majoritàriament gràcies als adults i les famílies, encara habituats a la compra presencial.
Quan s'acosta Carnaval, la cardonina Tate Climent, de 24 anys, ja comença a buscar idees per disfressar-se amb les seves amigues i, per descomptat, ho fa a través de les xarxes, "sobretot TikTok i Pinterest". Anys enrere, explica, solien anar a la botiga amb el seu grup i escollien la disfressa en funció del que trobaven als seus catàlegs. "L'oferta sovint era limitada i per internet, en canvi, trobem moltes més opcions", relata.
Enguany s'han decidit per anar de Sportacus i Stephanie, dos dels personatges de la sèrie infantil Lazy Town, i han comprat tots els accessoris i peces de roba que necessiten en plataformes com Amazon o Shein. "Visualment és molt fàcil trobar exactament allò que vols i, a més, pots escollir entre més opcions", explica. Fer-ho així també els facilita el procés, ja que difícilment podrien trobar una data en què totes les amigues poguessin anar juntes a la botiga per escollir la disfressa.
El mateix opina el moianès de 24 anys, Nil Bolaño, que amb els amics aniran de Rei Julien, un dels personatges de la pel·lícula Madagascar. En el seu cas, també opten per fer-se la disfressa amb roba i complements comprats per internet, ja que creu que les de les botigues són “molt cares i de no gaire bona qualitat”. Les opcions que troba online sovint són més barates, un aspecte que valora especialment, i més tenint en compte que la disfressa tan sols la lluiran una nit "i potser mai més a la vida".
Una altra qüestió que li fa decantar-se per la compra en línia és la llibertat que ofereix. "Les disfresses de les botigues solen estar molt vistes, com ara les típiques de lladre, policia o de qualsevol superheroi", apunta. A més, explica que per completar la seva disfressa necessiten comprar una cua ratllada que simuli la d'un lèmur, un element que no han trobat en cap botiga física, només en digitals. Per això, han optat per comprar tots els accessoris que necessiten i adaptar-los ells mateixos a la idea que tenen al cap.
"Ja no venem disfresses perquè no ens sortia a compte"
Aquesta tendència, que s'estén entre persones de totes les edats, va fer que a la botiga Quina Conya de Manresa deixessin de vendre disfresses des de la pandèmia. "Havíem de fer una inversió molt gran i, per les compres que teníem, no ens sortia a compte", explica Eva Ayala, una de les seves sòcies. Des de llavors, es limiten a vendre accessoris com ara màscares, perruques o barrets i, en cas que algun client vulgui comprar alguna disfressa, la demanen al distribuïdor i l'hi entreguen.
"Contra Amazon no podem competir. És molt còmode: pots demanar qualsevol cosa des del sofà i l'endemà ja la tens a casa", lamenta. Això sí, la botiguera remarca el tracte personal que ofereixen, un factor diferencial respecte a les pàgines web: "hi ha clients que volen ser assessorats i confien en el nostre criteri", per això es mostra decidida a mantenir aquest servei.
"Els joves venen, però molt a última hora"
Diferent és el cas de la botiga La Traca, també de Manresa, que assegura que les vendes es van mantenint. "A la botiga ens venen a comprar adults, famílies i joves, però és cert que els primers ho fan amb més previsió, ja que els sol agradar anar a conjunt. Els joves, en canvi, s'hi acosten més a última hora", explica Sandra Muñoz, la seva responsable.
Aquest any el Carnaval se celebrarà en unes dates primerenques i aquest factor ha fet que els clients hagin tingut menys temps que de costum per escollir i comprar les seves disfresses. "En canvi, quan cau a principis de març tenen més temps per decidir-se". A menys d'una setmana de la festa, assegura que la majoria ja han passat per la botiga per adquirir els seus vestits. Tot i això, encara espera el repunt final dels darrers dies, quan s'hi acostaran els joves que necessiten algun accessori "per sortir de festa".
