Celebració al passatge Tudela de Manresa: s’atura el desnonament del bloc 8
La pressió veïnal i de la PAHC ha frenat aquest dilluns al matí el desnonament del bloc 8 del passatge Tudela de Manresa. Un centenar de persones de la PAHC han passat la nit dins l'edifici i un centenar més s'han concentrat a l'exterior, davant del bloc d'habitatges, on han esperat l'arribada de la comitiva judicial. Finalment, el desnonament s’ha aturat cap a 2/4 de 9 del matí. En el moment en què s’ha comunicat la decisió, tant les persones que eren dins del bloc com els activistes que donaven suport des de fora ho han celebrat, mentre els Mossos han començat a retirar el dispositiu policial. Més informació