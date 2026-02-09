La disfresses de les guerreres K-pop arrassen per Carnaval
Les pel·lícules i sèries més taquilleres de l’any solen marcar les modes entre grans i petits
Cada any hi ha una disfressa de Carnaval que arrasa i aquest, sense cap mena de dubte, ho estan fent les de les guerreres K-pop, les protagonistes de la pel·lícula ‘K-pop: Demon Hunters’, que ja s’ha convertit en la més vista de la història a la plataforma Netflix.
Aquest èxit ha fet que milers de nenes vulguin vestir-se com la Rumi, la Mira o la Zoey, les tres cantants de pop coreà que utilitzen els seus poders secrets per protegir els seus fans de les amenaces d’una banda rival.
Una altra disfressa molt demanada a Manresa, segons detalla la responsable de La Traca, Sandra Muñoz, és el de Son Goku, el protagonista de
. I no és casualitat. Segons apunta la botiguera, «darrerament, l’han tornat a emetre per televisió» i això ha fet que molts infants el vulguin encarnar per Carnaval.
A banda, també han tingut molta sortida altres disfresses més clàssiques que es repeteixen any rere any. Alguns exemples són «les dels anys 80 o les de hippies», apunta Eva Ayala, una de les sòcies de la botiga Quina Conya, també de Manresa.
Si una cosa és clara és que les estrenes de sèries i pel·lícules de l’any acostumen a influir en aquestes modes, com ja va passar amb el film de {"anchor-link":true}o la sèrie de {"anchor-link":true}, de la família Addams.
