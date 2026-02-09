Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
PAHCCarnavalIncendi bloc ManresaFesta dels TraginersPremis GaudíCamí IgnasiàBaxi Manresa
instagramlinkedin

La disfresses de les guerreres K-pop arrassen per Carnaval

Les pel·lícules i sèries més taquilleres de l’any solen marcar les modes entre grans i petits

Sandra Muñoz, responsable de La Traca, mostrant dues les disfresses més buscades aquest Carnaval

Sandra Muñoz, responsable de La Traca, mostrant dues les disfresses més buscades aquest Carnaval / Oscar Bayona

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Cada any hi ha una disfressa de Carnaval que arrasa i aquest, sense cap mena de dubte, ho estan fent les de les guerreres K-pop, les protagonistes de la pel·lícula ‘K-pop: Demon Hunters’, que ja s’ha convertit en la més vista de la història a la plataforma Netflix.

Aquest èxit ha fet que milers de nenes vulguin vestir-se com la Rumi, la Mira o la Zoey, les tres cantants de pop coreà que utilitzen els seus poders secrets per protegir els seus fans de les amenaces d’una banda rival.

Una altra disfressa molt demanada a Manresa, segons detalla la responsable de La Traca, Sandra Muñoz, és el de Son Goku, el protagonista de

{"anchor-link":true}

. I no és casualitat. Segons apunta la botiguera, «darrerament, l’han tornat a emetre per televisió» i això ha fet que molts infants el vulguin encarnar per Carnaval.

A banda, també han tingut molta sortida altres disfresses més clàssiques que es repeteixen any rere any. Alguns exemples són «les dels anys 80 o les de hippies», apunta Eva Ayala, una de les sòcies de la botiga Quina Conya, també de Manresa.

Notícies relacionades

Si una cosa és clara és que les estrenes de sèries i pel·lícules de l’any acostumen a influir en aquestes modes, com ja va passar amb el film de {"anchor-link":true}o la sèrie de {"anchor-link":true}, de la família Addams.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents