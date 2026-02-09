Enquesta perquè la ciutadania marqui les necessitats del pla de salut de Manresa 2026-2030
Fins al proper 27 de febrer, es podrà respondre una enquesta per contribuir a establir la prioritat de les necessitats previstes en el Pla de Salut que s’està confeccionant
Regió7
L’Ajuntament de Manresa ha obert una enquesta on-line per prioritzar les necessitats del Pla Municipal de Salut, que actualment està en fase d’elaboració. L’enquesta, que es pot respondre en pocs minuts en aquest enllaç, és un pas més el procés participatiu per confeccionar el Pla Municipal de Salut 2026-2030. Aquest pla ha d’establir els principals eixos d’actuació i les accions en l’àmbit de la salut per als pròxims quatre anys, raó per la qual és molt important comptar amb l’opinió de la ciutadania.
Fins ara, ja s’ha fet un treball conjunt entre professionals, entitats i agents socials i s’han recollit aportacions en les trobades que s’han fet tant amb diferents professionals com amb la ciutadania. Ara, l’enquesta és un pas més per obtenir la validació ciutadana a un nivell ampli i per garantir que el Pla de Salut s'ajusta a les prioritats reals de la població de Manresa.
Diagnòstic
El diagnòstic del pla s’ha estructurat al voltant de set àmbits fonamentals i en l’enquesta es demana la col·laboració per prioritzar les necessitats en cada un d’ells. Els eixos són: salut mental i benestar emocional, salut comunitària, protecció de la salut, cicles de vida i eixos de desigualtat, promoció de la salut i prevenció de la malaltia, xarxa social i sanitària i, entorn urbà i ambiental.
El Pla de Salut és un projecte de ciutat i l’equip impulsor està format per membres de l'equip de govern i tècnics municipals, els equips d’atenció primària de Manresa de L’ICS i Althaia, l'Agència de Salut Pública de Catalunya i CatSalut, i diverses associacions i federacions, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la coordinació de la cooperativa Etcèteres, especialitzada en temes relacionats amb projectes de salut pública en clau comunitària.
