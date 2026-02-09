Eufòria per la suspensió del desnonament del bloc 8 de Manresa
Les mobilització i les negociacions per adquirir l'eifici aturen 'in extremis' el llançament amb els Mossos ja desplegats a la zona
«Ens ho mereixem», va dir Yuli Arévalo quan es va anunciar que el desnonament del bloc 8 del passatge Tudela de Manresa s’havia ajornat indefinidament. La Yuli, la seva parella i la filla de 7 anys, era la primera família de les vuit que hi viuen que estava amenaçada de ser desnonada ahir mateix. La pressió i la mobilització ciutadana, i la represa de les negociacions perquè l'administració compri l’immoble, han aturat aquest matí el llançament 'in extremis'.
Poc després de les sis del matí ja s’havia desplegat un importat dispositiu dels Mossos d’Esquadra entorn del passatge amb una vintena de furgonetes, a més a més de cotxes patrulla i desenes d’agents que impedien l’accés a l’edifici. Hi havia dues ambulàncies i efectius de la Policia Local que vetllaven el trànsit de vianants i vehicles. Davant aquest desplegament, i tenint en compte que a l’interior del bloc hi van passar la nit un centenar d’activistes de la PAHC disposats a plantar cara, i que un centenar llarg més els esperaven davant l’edifici, no era forassenyat pensar que la situació podia acabar malament.
La comitiva judicial ha arribat poc abans de les 9 del matí, i quan faltaven pocs minuts per 2/4 de 10 s'ha anunciat que se suspenia el desnonament. A partir d’aquí els Mossos s'ha anat retirant enmig dels crits de la gent, i els activistes concentrats al voltant del passatge Tudela s'han fos en abraçades. Hi ha hagut eufòria. Enmig de la celebració, la Yuli s'ha dirigit als assistents per agrair-los el seu suport. Ha dit: «ens ho mereixem» i que malgrat «la victòria,», la «lluita continua».
En nom de la PAHC, Joan García ha explicat que el desnonament s’havia ajornat indefinidament gràcies «a la participació de la gent i la lluita popular». El crit «us heu trobat un poble organitzat» ha sigut un dels que més s'han sentit durant tot el matí. Segons ha dit, la propietat s’hauria fet enrere «dient que hi ha negociacions amb l’Ajuntament». García ha opinat que el bloc 8 l’acabarà comprant el consistori, i ha insistit que «sense el suport de la gent, la Yuli seria al carrer».
El bloc es va ocupar el 2021 després d’anys d’estar abandonat. Actualment, hi viuen 8 famílies amb 8 menors. Reclamen un lloguer social. El bloc 8 és un dels immobles emblema de la PAHC, que els darrers dies havia intensificat la campanya per aturar el llançament.
Aquest mateix dilluns el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que s’havia suspès el desnonament a petició del demandant. La propietat havia presentat una demanda de desnonament per l'ocupació d'un dels pisos, fet que va implicar l'inici dels tràmits judicials. La demandada, seguint l'assessorament legal, va sol·licitar la suspensió del llançament al·legant que tenia un menor a càrrec i es trobava en situació de vulnerabilitat. Uns arguments que el jutge va desestimar basant-se en l'informe de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa, en què s'indicava que és una "persona jove i en edat laboral" amb uns ingressos mensuals d'uns 1.000 euros. El passat 4 de febrer el consistori va demanar la suspensió del desnonament, però la petició va ser desestimada en no ser part del procediment judicial. Aquest dilluns era el tercer intent d'executar el desnonament.
