Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Desnonament bloc 8Incendi a ManresaVaga de maquinistesPremis GaudíCarnavalFesta dels TraginersBaxi Manresa
instagramlinkedin

Exposició d’Urban Sketching de l’alumnat de l’Escola d’Art de Manresa al Passeig i Rodalies

Una iniciativa de l’AV Passeig i Rodalies amb la col·laboració de la Biblioteca del Casino

Inauguració el 16 i fins el 28 de febrer en horari d'obertura del centre

Imatge d'arxiu de pràctica d'Urban Sketching a Manresa

Imatge d'arxiu de pràctica d'Urban Sketching a Manresa / Arxiu particular

Regió7

Manresa

L’Associació de Veïns del Passeig i Rodalies de Manresa, amb la col·laboració de la Biblioteca del Casino, presenta una exposició d’Urban Sketching de l’alumnat de l’Escola d’Art. El projecte posa en valor la creativitat jove i la mirada artística sobre el nostre barri.

L’Urban Sketching és la pràctica del dibuix en directe de la realitat que ens envolta. Pot ser una activitat solitària, però sovint és una activitat que es fa en grup, amb altres dibuixants, i sobretot després es comparteixen els dibuixos a les xarxes socials.

Dibuix in situ

Les obres exposades són el resultat d’un treball d’observació i dibuix in situ, que capta espais emblemàtics i racons del barri del Passeig i Rodalies.

Notícies relacionades

Aquesta iniciativa neix amb la voluntat d’apropar l’art a la ciutadania, fomentar la participació cultural al barri i reforçar els vincles entre entitats veïnals, equipaments culturals i centres educatius. La col·laboració amb la Biblioteca del Casino permet, a més, situar la mostra en un espai de referència cultural de la ciutat, facilitant l'accés del públic general a les obres. La inauguració serà el dia 16 i es podrà visitar fins al 28 de febrer en horari d'obertura del centre.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents