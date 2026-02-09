L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura
En una piulada sobre la notícia a Regió7 de la marxa de Gustavo Lombardo a Getafe diu que, "com hem defensat sempre, a Manresa estan totalment fora de lloc els posicionaments homòfobs, misògins, antidemocràtics i que fins i tot criminalitzen tradicions com el nostre correfoc. Així ho vam manifestar al bisbat de Vic"
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha valorat la decisió de traslladar fora de la capital del Bages el polèmic sacerdot de l'Institut del Verb Encarnat (IVE), Gustavo Lombardo, que, tal com va avançar aquest diari, marxarà a una parròquia de Getafe que també porta l'IVE, on tindrà les funcions d'adscrit. No ha transcendit si el trasllat ha estat per decisió del bisbat de Vic, del qual depenia Lombardo, o del provincial de la seva congregació, del qual també depèn. El seu substitut a Valldaura és Alejandro Ramon Robledo, el nomenament del qual va signar el bisbe el 31 de gener .
Lombardo feia més de cinc anys que residia a Manresa, on era el rector de l'església de la plaça de Valldaura. Aloy ha fet una piulada sobre la notícia on diu: "Tal com hem defensat sempre, a Manresa estan totalment fora de lloc els posicionaments homòfobs, misògins, antidemocràtics i que fins i tot criminalitzen tradicions com el nostre correfoc. Així ho vam manifestar al bisbat de Vic".
A través del seu canal a YouTube, de les xarxes socials i de les homilies, Lombardo ha fet proclames en les quals ha qualificat de "demoníacs" l'avortament, la ideologia de gènere i el col·lectiu LGTB, i ha definit el correfoc de la festa major com una banalització del diable, declaracions que lliguen amb la fama d'ultraortodoxa i de fonamentalista de la seva congregació. També s'ha referit al comunisme i al paper que ha de tenir les dones.
Les accions oportunes
L'atac al correfoc va ser l'any passat, després de la celebració de la Festa Major de Manresa, que tanca la cercavila de foc, un dels actes més multitudinaris de la festa, i un dels que li donen més personalitat. Fruit dels seus comentaris, l'alcalde Aloy va demanar hora amb el bisbe de Vic, Romà Casanova, per comunicar-li la seva contrarietat per les posicions del sacerdot de l’Institut del Verb Encarnat (IVE) sobre l’avortament, la política de gènere, la comunitat LGTBI, el progressisme i tradicions com el correfoc que, al seu entendre, estaven «totalment fora de lloc».
El bisbat va parlar del tema amb responsables de l’orde religiós de Lombardo, i el vicari general, Josep Maria Riba, va explicar a Regió7 que «el bisbat ha fet les accions oportunes quan passen coses d’aquestes. S’ha parlat amb l’interessat i amb el seu responsable religiós».
A Manresa des del 2007
L'Institut del Verb Encarnat és una congregació religiosa fundada a l'Argentina per Carlos Miguel Buela, igual que les Servidores del Senyor i de la Verge de Matará (SSVM), que és la seva versió femenina. El 2016, l'Església, per mitjà d'un comunicat de la Santa Seu, va condemnar Buela donant per certes les acusacions que feia temps que pesaven sobre ell, segons les quals va abusar sexualment de seminaristes. L'IVE ja era present a la parròquia de Santa Maria de Valldaura des de l'any 2007. L'hi va posar el bisbe de Vic per suplir els frares menors caputxins quan en van marxar. Segons va explicar aleshores, la manca de vocacions el va obligar a buscar el relleu fora de la diòcesi.
