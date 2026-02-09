Posen testimonis a la Seu i a les cases veïnes d’on faran l’edifici de la Generalitat a Manresa
S'han repartit uns anomenats prismes per a auscultació a les façanes que, d’entrada, serviran per controlar si hi ha algun moviment durant l’excavació per muntar una pantalla protectora a la zona d'obres a base de micropilots
Els responsables de les obres han repartit per les cases veïnes al solar on s’aixecarà la futura seu de la Generalitat a la Catalunya central, i també a la basílica de la Seu, uns testimonis que, d’entrada, es posen pensant en l’excavació que s’ha de fer per muntar una pantalla perimetral de micropilots a l’àrea de treball perquè quedi aïllada de l’entorn. És on es duran a terme les microvoladures per foradar el terreny on ha d’anar l’edifici, atès que tindrà dues plantes subterrànies. Aquest sistema d'auscultació és habitual quan hi ha una obra d'excavació propera a habitatges.
Els aparells repartits per les façanes de les cases i de la Seu són uns prismes per a auscultació que, quan es col·loquen en una façana, serveixen per mesurar moviments mil·limètrics horitzontals i verticals que es puguin comparar amb les mesures preses en diferents dates, de manera que es pugui detectar si hi ha algun moviment, per mínim que sigui.
En la sessió informativa que va organitzar la Generalitat el desembre passat per explicar com es durà a terme la part que ha generat més controvèrsia, la que suposa foradar el terreny al solar entre els carrers de Galceran Andreu i de la Codinella on anirà l'edifici, per la seva proximitat amb la Seu i l'antiga muralla, es va informar que el sistema que s’utilitzarà serà el de microvoladures. Aleshores, es va anunciar que la intenció era iniciar-les de cara al març, amb una mitjana de quatre o cinc per dia -una vintena en total-, i amb una càrrega explosiva màxima de poc més d’un quilo. La durada de cada voladura serà molt breu (es va parlar de mig segon) i cada vegada que se’n faci una sonarà abans una sirena per avisar els veïns. A més a més, es col·locaran cartells amb el dia i l'hora de la detonació 24/48 hores abans; es tallaran els accessos i la via pública segons el protocol decidit; s'activaran els aparells de mesura de vibracions i ona aèria, i es comprovarà l'estat dels detonadors i coordinació amb tot el personal implicat.
La part de les microvoladures la portarà terme l’empresa manresana Pervosa, especialista en voladures i perforacions, mentre que les obres de construcció aniran a de les empreses que van guanyar el projecte de construcció, la manresana Cots i Claret i Certis.
Extracció de 6.000 m³ de roca
L’excavació arribarà a uns 12 metres a la part amb més fondària per extreure uns 6.000 m³ de roca, amb uns 300-350 m³ per cada voladura. El 80% s’extraurà amb el sistema de microvoladures i el 20% restant amb excavadora, però ja serà la part més perimetral i que no costarà tant perquè estarà més esmicolada, van explicar.
El futur equipament inclourà dues plantes subterrànies on aniran l’arxiu, magatzems, sales d’instal·lacions i vestidors (planta subterrània -1) i l’aparcament per a vehicles corporatius (serveis mèdics, protecció civil i inspeccions), amb cabuda per a 21 places, i sales d’instal·lacions (planta subterrània-2).
Abans de fer l'excavació, per a la qual es va decidir que el sistema més idoni eren les microvoladures perquè l'estudi geològic del terreny del solar mostra la presència de materials molt competents amb alta resistència, la qual cosa fa necessari considerar-ne l'ús per a l'excavació en contraposició a utilitzar un martell hidràulic perquè impliquen menys sorolls de caràcter puntual, menys pols i menys molèsties als veïns, s'ha d'instal·lar una pantalla perimetral de micropilots per garantir un perímetre de protecció.
A finals de gener la previsió era tenir els permisos administratius per poder fer les proves sísmiques, que suposaran una setmana-deu dies de feina. S'analitzaran les dades, la qual cosa requerirà uns quinze dies més. Es redactarà el projecte de voladures definitiu, es presentarà de nou a l'administració i, a partir d'aquí, la idea, si tot va bé, era començar les microvoladures el març, després de desenvolupar tots els plans de seguretat.
30 mesos d'obres
La futura seu de la Generalitat a la Catalunya Central es construirà entre els carrers de la Codinella, de Galceran Andreu i la Baixada de la Seu, amb un edifici de nova construcció annex a la part que s'ha conservat dels antics jutjats. La durada prevista de les obres és de 30 mesos i el cost de l'actuació és de 22 milions d'euros. La primera pedra es va posar el passat 11 d'octubre.
Subscriu-te per seguir llegint
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Una vintena d'evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
- La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell