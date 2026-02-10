Els primers trens de l'R4 entre Manresa i Terrassa no passen i els passatgers es resignen a agafar el bus
Usuaris de la línia asseguren que es fien més del transport alternatiu: "Com a mínim podem confiar en els horaris"
Mar Martí (ACN)
Els primers trens d'aquest dimarts de la línia R4 entre Manresa i Terrassa no han passat i els passatgers s'han resignat a agafar el transport alternatiu per carretera. Malgrat que les pantalles de l'estació indicaven els horaris de sortida dels trens, la realitat és que no n'ha passat cap. "Ja hem anat directament al bus perquè ja ens ensumàvem que el tren no funcionaria", explica la Berta, que va a Terrassa a la universitat.
Aquesta usuària assegura que es fia més del bus que del tren: "Com a mínim puc confiar en els horaris". Per altra banda, en Marcelino es mostrava resignat en arribar a l'estació: "Si hi ha trens, agafarem el tren, i si no, l'autobús". La situació és derivada de la "desconvocatòria de la vaga", segons ha indicat Renfe.
Fins a les nou del matí no ha sortit ni ha arribat cap tren de la línia R4 a Manresa malgrat que les pantalles de l'estació indicaven horaris de sortida. L'afectació a la línia és derivada, segons Renfe, a les conseqüències de la "desconvocatòria de vaga". Segons la companyia ferroviària, el servei funciona aquest dimarts al matí amb el 80% de l'oferta programada i assegura que s'estan produint "afectacions" a totes les línies amb la supressió d'alguns trens.
Els usuaris que aquest dimarts a primera hora del matí arribaven a l'estació de la capital del Bages els dirigien cap als autobusos alternatius, que surten cada mitja hora. De fet, a preguntes dels passatgers, els mateixos informadors no saben respondre si acabarà passant algun tren o no per Manresa al llarg del dia. I entre els usuaris plana la resignació. "Esperarem. I si passa un tren, agafarem el tren, i si no passa, doncs l'autobús", ha explicat a l'ACN en Marcelino.
La Paula i la Berta són dues estudiants universitàries que cada dia van a Terrassa. No els ha sorprès la situació d'aquest dimarts i, de fet, asseguren que es fien més del transport alternatiu per carretera. "Estem molt més contentes amb el servei de bus que amb el tren, perquè, com a mínim, ens podem fiar dels horaris. El bus és més puntual", han explicat. També ho creu la Marina, que admet que per a ella ara mateix és més còmode anar amb l'autobús perquè és més "fiable". Tot i això, espera que la situació es normalitzi aviat, ja que amb el transport alternatiu se li allarga molt més el trajecte fins a Terrassa.
La Sílvia és una usuària esporàdica de la línia. Aquest dimarts ha decidit anar a l'estació de l'R4 per agafar un tren i dirigir-se a Barcelona, però només arribar l'han redirigit al bus. Un cop a dins de l'autocar, però, els usuaris han quedat desconcertats perquè els han fet baixar i agafar-ne un altre. El mateix li ha passat a la Gemma, estudiant en pràctiques. "He arribat al tren i he vist que tothom marxava cap al bus i els he seguit perquè haig d'arribar a Terrassa sí o sí", ha exposat. De fet, diu que aquest dilluns -jornada de vaga- no es va voler arriscar a anar en tren i va demanar als seus pares que la portessin en cotxe.
