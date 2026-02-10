La barriada Mion prepara una rebuda irònica i reivindicativa a la visita de l'alcalde amb un "Benvingut Mr. Aloy"
L'associació de veïns del barri de Manresa s'ha inspirat en la pel·lícula de Berlanga per organitzar la benvinguda a Aloy en la visita que hi farà aquest dimecres dins de la iniciativa L’alcalde als barris
L'entitat vol "denunciar el postureig municipal" i diu que no cal que vagi a escoltar les problemàtiques del barri perquè l'Ajuntament ja les coneix i el que ha de fer és resoldre-les
Li entregaran un dossier amb les instàncies i les reclamacions que han registrat des de principis del 2025
Regió7/G.C.
Amb un “Benvingut, Mr. Aloy” que emula la pel·lícula de Berlanga Bienvenido Mister Marshall. Així és com rebrà l’Associació de Veïns de la barriada Mion-Puigberenguer-Poal de Manresa l’alcalde Marc Aloy en la visita que hi té prevista aquest dimecres. L'objectiu: "denunciar el postureig municipal".
Paròdia del clàssic de Berlanga
Davant l’anunci de la visita institucional de l’alcalde al barri per escoltar i recollir les demandes dels veïns en el marc de la iniciativa L'alcalde als barris, l’associació de veïns ha preparat una rebuda carregada d'ironia. L'entitat ha empaperat el barri amb cartells que parodien el clàssic de Berlanga per denunciar que el govern municipal hi va a fer "propaganda" en lloc de portar-hi solucions reals. Al cartell, com si fos el d'una pel·lícula, es veuen dues fotos la cara d'Aloy amb un barret de xèrif i un de vestir. Hi posa: "Benvingut Mr. Aloy. Porta solucions? i anuncia la visita com "Una comèdia municipal basada en un drama veïnal".
L’entitat veu "innecessària aquesta visita per preguntar el que ja sap" i vol "estalviar-li feina". Per aquest motiu, en lloc d'una llista de preguntes, li faran entrega d'un dossier amb totes les instàncies i reclamacions oficials que el barri ha anat registrant des de principis de 2025. Remarquen que "s’han obviat les dels anys anteriors per estalviar paper".
"No ens calen més passejades per fer-se fotos"
L'ens veïnal recorda que les problemàtiques del barri no són cap secret per al consistori, ja que s’han comunicat sistemàticament per les vies oficials sense obtenir resultats. "Entreguem aquest dossier per deixar clar que el barri ja ha parlat; ara el que falta és que l'Ajuntament actuï. No ens calen més passejades per fer-se fotos, sinó que s'executin les millores que demanem des de fa anys”, diu un responsable de l’entitat.
Invitació a l'assemblea general del 21 de març
El document recull la falta de manteniment, la deixadesa de l'espai públic i dels camins del Poal, la problemàtica de la mobilitat i el sentiment d'abandonament. L’acció reivindicativa utilitza la imatge de la pel·lícula de Luis García Berlanga on un poble de Madrid engalana els seus carrers com si fos andalús, gastant-se els diners que no té, per agradar a uns americans que acaben passant de llarg sense aturar-se. D’aquesta manera, l'associació de la Mion critica que es facin visites "de cortesia" mentre el barri segueix acumulant deutes de manteniment i inversió. Per acabar, l’entitat el convidarà a assistir el dia 21 de març a la tarda a l'assemblea general del barri perquè exposi davant del veïnat com pensa resoldre els problemes que arrosseguen, deixant-li un marge de temps de cortesia perquè s’ho pugui estudiar bé.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La mobilització frena el desnonament del bloc 8 de Manresa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura