El Club d’Espectadors de Manresa assisteix a la representació de «Jungle» al Mercat de les Flors

El Club d’Espectadors de Manresa va assistir el divendres passat a la representació de Jungle, de la Korea National Contemporary Dance Company, al Mercat de les Flors, en una sortida cultural que va permetre compartir l’experiència d’una de les propostes internacionals més potents de la temporada. La coreografia de Kim Sungyong va posar l’accent en del ritme intern del cos, generant moments d’una bellesa hipnòtica que no va deixar a ningú indiferent. Fundada el 2010, la Korea National Contemporary Dance Company (KNCDC) és l’única companyia nacional de dansa contemporània de Corea.
