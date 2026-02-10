La Fira de l'Aixada de Manresa arriba amb novetats i comença a agafar forces per a la 30a edició de l'any vinent
La presentació de la present edició, que tindrà lloc el dissabte 28 de febrer i el diumenge 1 de març, l'ha acollit aquest dimarts la Sala Gòtica de la Seu, nou escenari d'enguany amb el pati dels Carlins i la plaça de Serarols
Es renoven els itineraris de l'arribada del Rei i del Bisbe, els actors de l'elenc principal i alguns espectacles
La direcció artística treballa en una 30a edició més visual en què "ens hem guardat els focs artificials i la traca"
La Fira de l'Aixada de Manresa s'instal·larà el 28 de febrer i l'1 de març al Centre Històric de Manresa. La 29a edició arriba amb novetats pel que fa als itineraris del Rei i del Bisbe, a l'elenc principal, als escenaris i a alguns espectacles. La presentació s'ha fet aquest dimarts al matí justament en un dels nous espais que incorpora, la Sala Gòtica de la Seu. Enmig de la presentació a càrrec de Tània Infante, regidora de Cultura i Llengua; Joan Orriols, president de l'Associació Manresa de Festa, que coordina la fira; i Tàtals Pérez i Dani Ledesma, representants artístics de l’Aixada, han irromput tres vilatans del segle XIV que volien parlar amb el Rei perquè el Bisbe ha aturat les obres de construcció del canal i "els nostres homes no poden treballar i els nostres fills emmalalteixen perquè no hi ha aigua".
"Hi ha una cua terrible"
Infante ha obert la presentació destacant les novetats de la fira i agraint a les entitats de la ciutat, que hi aporten més de 300 persones, la seva implicació. De parades, ha explicat Orriols, n'hi haurà unes 200. Ha comentat que cada any en queden moltes fora perquè no compleixen els criteris de qualitat ni sanitaris necessaris. Per què "hi ha una cua terrible" per participar-hi? "Es ven, hi ha gent i el mercat és viu", són faves comptades. A més a més, "de fires medievals a Catalunya n'hi ha centenars, però en cap d'elles s'explica una història com aquí", ha presumit Orriols. Ha posat èmfasi en l'agraïment a les entitats que hi participen i ho ha comparat amb la "força de la col·lectivitat" que va fer possible el canal de la Séquia, contraposada als "inputs individualistes que ens estan manant".
Ledesma ha repassat els espais que s'afegeixen a la present edició, alguns dels quals ja n'havien format part en anteriors fires. A banda de la Sala Gòtica de la Seu, hi ha el pati dels Carlins (amb accés pel carrer de Pedragar) i la plaça de Serarols, punt on s'instal·laran els Jueus de l'Aixada. El campament viking a la plaça del Milcentenari s'ampliarà amb més parades d'oficis, activitats infantils i un campament de cavallers. Pérez ha remarcat que, tot i que hi ha gent a qui fa mandra arribar-hi, és una aposta que volen mantenir. "Hi tenim l'església del Carme, que és molt protagonista en tota aquesta història. S'hi ha de pujar".
Pérez ha explicat, pel que fa als actes centrals, que "estrenem actors nous. El personatge del Rei l'encarnarà Ivan Padilla i, el de la Reina, Txell Vall. També canvien d'actor el personatge de l'Agnès, que interpretarà Aina Cots; el guàrdia, Sergi Gamisans, i el conseller reial Jaume Desfar, que interpretarà Lluís Roca".
Un format més visual
Quants als guions, incorporaran petits canvis per "guardar-nos els focs artificials i la traca per a l'Aixada 30, que serà l'any vinent". Ha afegit que "l'estem cuinant a poc a poc, per això estem provant canvis en els espectacles centrals. Tenim ganes de donar-li un format diferent. Fa molts anys que estem canviant els guions regularment, però, potser quan hi ha hagut el canvi més important és quan hem plantat l'escenari al mig de la plaça [que hi repetirà enguany] i hem tingut un espectacle de 360 graus, però sempre han estat espectacles que s'han recolzat molt en la paraula i en la història, en un teatre més de text, i tenim ganes de portar-lo més cap a un terreny de teatre visual, una mica més espectacular i més d'imatges".
Els canvis d'enguany en concret impliquen fer els espectacles més itinerants, mentre que la cançó de l'Aixada estrenarà coreografia nova d'Ariadna Guitart.
L'itinerari del Rei i del Bisbe
També hi ha el canvi del recorregut dels seguicis. Pel que fa al del Rei Pere III i de la Reina Maria de Navarra, ha informat Ledesma, "passarà per la plaça d'Europa i la del Carme fins a la plaça Major". La rebuda serà el 28 de febrer i 1 de març, a 1/4 d'1 del migdia, a la plaça d'Europa, amb els Tabalers de Xàldiga, Guàrdia Reial, Boc Lag, Mercenaris de l'Aixada, Armats, Nobles i Grup Picapoll.. A 2/4 d'1 entrarà a la plaça Major.
El seguici del Bisbe Galceran Sacosta "començarà a la plaça Hospital i arribarà a la plaça Major passant per Sobrerroca". En aquest cas, serà els dos dies a la tarda, a partir de les 7 i 10, amb l'entrada a la plaça Major a 2/4 de 8 del vespre. Hoi participaran els Tabalers de Xàldiga, Templers de Puig-reig, Boc Lag, Mercenaris de l'Aixada, Porta estendards i Armats.
El canvi dels itineraris l'ha explicat Pérez per la voluntat d'anar "canviant coses" i perquè l'itinerari de l'any passat del Bisbe no va acabar de funcionar, han admès amb Ledesma. "Sortia de la Seu i anava cap a la plaça Major i vam trobar que era curtet i que a aquelles hores del vespre no lluïa tant".
Les entitats que renoven espectacle enguany (ho fan cada tres anys) són: els Jueus de l'Aixada (El cercle de les pedres), les Zíngares (Filles de la memòria), el Grup Barretina i Juvenil (Entre teles i colors), el Grup Picapoll (Els gremis fan ciutat), els Nobles de l'Aixada (Ball dels nobles), l'Estudi Folk (Errants), el Casal Cultural de Dansaires Manresans (Aigua i foscor: la pesta a la séquia de Manresa) i els Tallers Carlins (La Sirena de la Séquia).
La presentació ha finalitzat amb la cançó de l'Aixada.
Consulteu el programa en aquest enllaç.
