Nicolai, veí afectat per l'incendi de Santa Llúcia: "Vam passar molta por, i ho podem haver perdut tot"
Els veïns de la casa incendiada diuen que fa temps que havien denunciat que el bloc presentava deixadesa i que "algun dia en passaria un de grossa"
El Nicolai i la seva família van viure aquest diumenge al matí autèntics moments de neguit. Quan els van avisar que la casa cremava ja era massa tard per baixar per l'escala. El foc, que s'havia originat segons tots els indicis als baixos, es va propagar amb rapidesa cap als pisos superiors.
Per la finestra, la família del Nicolai Ungureanu cridava que tenien 6 nens i que els rescatessin. Quan van arribar a baix, una de les nenes va haver de ser atesa per l'ambulància, per què presentava una lleugera intoxicació per fum. Tem que ho hagin perdut tot. Recorda que "està a Manresa des del 2004", i que viu rebuscant a les deixalles. "Ara tinc fills i una casa plena de coses, els papers dels nens, i no em deixen pujar a buscar-ho. No sé què passarà".
Ungureanu es queixa que als baixos hi havia gent problemàtica. Segons narra a Regió7, hi dormia un immigrant que "ho tenia tot ple d'objectes i molt brut, jo ja li havia dit molts cops. I va fer foc per escalfar-se, i ho va cremar tot". De fet, reclama que "la policia l'agafi i el tanqui a la presó". Posats en contacte amb els Mossos d'Esquadra, han confirmat a Regió7 que, a hores d'ara, no hi ha cap investigació criminal en marxa relacionada amb aquest incendi.
El cert és que a hores d'ara ningú ha confirmat quin seria l'origen real de l'incendi. Fins i tot hi ha qui parlar d'una moto que hi hauria al primer pis i que s'hauria incendiat.
La dona del Nicolai va ser clau, també, per avisar el Mohamed, que vivia al segon pis del número 27. Ell parla malament l'espanyol, però va entendre que la dona el cridava, dient-li que sortís. La paraula foc, es digui en l'idioma que es digui, es fa entendre... En Mohamed va anar cap a la cuina i va veure que hi havia molt fum. En obrir la porta del pis ja va notar "molta calor", i la va tancar, com cal fer en aquests casos. Es va dirigir cap al balcó, a cridar ajuda. Quan van instal·lar l'escala dels Bombers, el primer a salvar-se va ser el veí del primer i el seu gos. Després, la família amb nens del tercer, la família del Nicolai. En Mohamed Boubakre va sortir l'últim. "Però mira, no vaig agafar res". L'entrevistem portant unes xancletes i un xandall en una bossa de mà que li han donat "a Caritas". Ni tan sols va agafar les ulleres de vista cansada, i ara "no puc ni llegir el mòbil".
"I ara què?, ens demana". "Jo estic de baixa i no puc treballar, i a casa hi tinc moltes coses que valen diners. Coses pels meus fills, que els guardava". Marxava amoïnat cap a la reunió amb l'ajuntament. Abans havia d'anar a buscar algú que li fes de traductor de què diguessin, per què ell tenia "por de no entendre el que diguin. Parlo malament l'espanyol".
En el què si coincideixen molts veïns propers a l'edifici afectat és en l'estat de deixadesa i l'acumulació de material inflamable que hi havia a tot el bloc. Alguns que tenen visió directa sobre el número 27 del carrer de Santa Llúcia parlen de molts objectes al cel obert i en diferents llocs de l'edifici.
Un dels veïns, que no ha volgut identificar-se, deia a Regió7 que "fa temps que havíem avisat que alguna cosa passaria a aquest bloc". Segons aquest veí, s'hi feien activitats il·lícites, com "tràfic de drogues", i "els mossos hi eren cada dos per tres". A més a més, denunciaven que els nens estaven tot el dia sols, "jugant amb la pilota", però diu que al final, "a aquest carrer ningú parla"
Subscriu-te per seguir llegint
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Una vintena d'evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
- La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000