Salut ja treballa en la incorporació de la Cerdanya a la regió central en un nou mapa sanitari
El departament promourà col·laboracions entre hospitals i posa com a exemple el cas d'Althaia i l'Hospital de Berga
El departament de Salut ha presentat la seva proposta per redibuixar un nou mapa sanitari a Catalunya que preveu la incorporació de la Cerdanya a la regió central. Osona, que administrativament forma part d’aquesta mateixa regió, quedaria emparellada amb el Ripollès en el plànol estrictament assistencial.
El nou model divideix el país en trenta àrees integrades de salut (AIS), un nou concepte que preveu una major integració en la prestació de serveis de tots els nivells assistencials, des de primària passant per l’atenció domiciliària i hospitals. Una d’aquestes àrees seria la formada per la Cerdanya, Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i Calaf, que atendria una població de gairebé 290.000 persones.
El nou model d’organització professional suposa un canvi de concepte del sistema establert fins ara, han advertit la directora general de Planificació en Salut, Aina Plaza, i del president del comitè CAIROS, Manel del Castillo. El comitè està format per experts amb l’objectiu assessorar i donar suport tècnic al procés de millora i innovació del sistema de salut de Catalunya.
Plaza ha explicat que la nova organització territorial del mapa sanitari respon a la necessitat d’afrontar els futurs reptes als quals haurà de fer front el sistema com l’envelliment de la població, les desigualtats i desafiaments globals com el canvi climàtic o les noves tecnologies.
Es busca més integració entre tots els nivells assistencials, tant des del punt de vista sanitari com social, no es treballarà per àrees administratives sinó de territori, guanyarà pes l’atenció domiciliària i pel que fa a hospitals els professionals ja no seran d’un centre concret sinó d'un territori.
Les trenta àrees integrades
A partir d’aquí es proposa la creació de les esmentades trenta àrees integrades. S’han dissenyat en funció de la mobilitat natural dels seus habitants, i no tant per l’àrea administrativa a la qual correspon. Calaf seria un exemple. Administrativament, hauria d’estar vinculat a la regió sanitària del Penedès, com Igualada, però té més tirada Manresa.
Pel que fa al treball territorial d’hospitals, Castillo ha posat d’exemple el cas d’Althaia i l’Hospital de Berga. Professionals de Sant Joan de Déu ja es desplacen i presten servei a Berga. També ho fa a la Cerdanya. En aquest cas es mantindran les particularitats de l’Hospital Transfronterer, han assegurat.
Segons Castillo, aquest nou model això garanteix que hi hagi professionals amb expertesa de totes les especialitats, es contraresta en certa manera l’efecte absorbent de l’àrea metropolitana, i es garanteix als ciutadans un millor servei.
Altres àrees integrades de salut de l’àmbit de Regió7 serien Anoia-Cervera; Alta Ribagorça-Pallars-Alt Urgell i Baix Llobregat Nord- Baix Llobregat Litoral i Sant Boi.
La idea del departament de Salut és que algunes d’aquestes àrees es presentin voluntàriament per implantar la proposta de canvi a tall de prova pilot per, posteriorment, anar-ho implantant arreu amb coneixement de causa. Les regions sanitàries continuaran vigents des del punt de vista administratiu.
