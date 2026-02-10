Sentiment Casaments, de Manresa, guardonada amb un Wedding Award 2026 de Bodas.net
Ha estat premiada en la categoria Oficiants de Cerimònies per les opinions positives de les parelles
Regió7
Bodas.net, plataforma de referència en el sector nupcial i part del grup The Knot Worldwide Inc., ha fet pública la llista d’empreses guanyadores de la 13a edició dels Wedding Awards. Entre les guardonades d’enguany hi figura Sentiment Casaments, de Manresa.
Aquests premis certifiquen l’excel·lència del sector nupcial espanyol, ja que la selecció de les empreses guanyadores es basa exclusivament en les opinions positives de les parelles recentment casades. Durant el 2025, es van publicar més de 85.000 ressenyes verificades per a les més de 62.000 empreses registrades a Bodas.net, fet que converteix aquest guardó en una de les distincions més completes i rigoroses de l’Estat.
Per optar al premi, cal obtenir com a mínim 7 ressenyes amb una puntuació mitjana de 4,75 sobre 5, entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2025. Són sempre les parelles qui escullen les empreses guanyadores, valorant el grau de satisfacció amb l’experiència viscuda i la confiança transmesa pels professionals.
Reconeixement
L’empresa Sentiment Casaments, amb seu a Manresa, ha estat premiada en la categoria Oficiants de Cerimònies de Bodas.net, tant per la seva professionalitat i compromís com per l’experiència excepcional que ofereix a les parelles. El segell dels Wedding Awards ja és visible al seu perfil de Bodas.net, com a mostra de la seva excel·lència i com a garantia de confiança per a les parelles que utilitzen la plataforma cada any per trobar professionals del sector nupcial.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La mobilització frena el desnonament del bloc 8 de Manresa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Mor un home dins una fàbrica a Òdena
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat