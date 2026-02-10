Tancada de docents a l’institut Pius Font i Quer de Manresa per reclamar educació pública digna i de qualitat
Les protestes ha anat pujant de to durant els darrers mesos i convergiran en la manifestació d’aquest dimecres a Barcelona
Mestres i professors de Manresa, el Bages i la Catalunya central participen en una mobilització a l’institut Pius Font i Quer prèvia a la manifestació d’aquest dimecres al migdia a Barcelona.
Per escalfar motors s’està portant a terme una assemblea, a la qual seguirà un sopar comunitari, passi de vídeo i els docents que vulguin es quedaran a dormir per marxar després tots junts cap a Barcelona.
L’Assemblea de Docents de la Catalunya Central ha impulsat un cicle unitari de mobilitzacions per defensar l'educació i aconseguir millores laborals per a tot el personal educatiu de la Generalitat.
Consideren que l’educació catalana fa anys que es troba en una situació complicada a causa de la manca crònica de finançament i de polítiques que n’han suposat una degradació. "Se segueix incomplint la LEC pel que fa a inversió (som lluny del 6% del PIB que marca la mateixa llei), però sí que han desplegat els decrets que han generat pèrdua de democràcia als centres, manca d’estabilitat de les plantilles, l’abús d’interinitat i provisionalitat, canvis curriculars constants sense consens, alhora que patim tancaments sistemàtics de grups a la pública i rebem atacs judicials a l’escola en català", han afirmat.
En aquest context, els i les professionals de l’educació "hem vist també empitjorades les nostres condicions de treball, que són les condicions en què el nostre alumnat aprèn. Cada cop manca personal educatiu a més especialitats. Hem perdut sistemàticament poder adquisitiu des del 2009 (som a la cua de l’Estat en retribucions). La càrrega de feina i la burocràcia continuen en augment. El decret d’educació inclusiva no ha anat acompanyat dels recursos necessaris".
Més recursos i menys discursos
Així que després d’un cicle marcat pels processos d’estabilització i la reversió de retallades, entenen que cal fer una passa endavant i situar noves fites en les millores de les condicions laborals.
Per això situen com a objectius recuperar el poder adquisitiu perdut i millorar els salaris de tot el personal del Departament d'Educació; alleugerir la sobrecàrrega de treball amb recursos per atendre l'alumnat: abaixar ràtios i ampliar plantilles de tot el personal educatiu; reduir la burocràcia i eliminar les tasques innecessàries; garantir la democràcia als centres i derogar els decrets de plantilles, autonomia i direccions, i establir uns currículums negociats i consensuats amb el personal docent.
Després d’assemblees i mobilitzacions, dijous passat es van manifestar pel centre de Manresa per reclamar una educació pública digna i de qualitat. Afirmen que el departament d’Educació no dona resposta a les necessitats del sistema. ‘Ja n’hi ha prou’ i ‘Menys discursos i més recursos’ són alguns dels lemes de la protesta. Reclamen menys ràtios, més recursos per atendre la diversitat d’alumnes i menys burocràcia.
