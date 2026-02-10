Treballs dels FGC a la línia de Manresa a partir d'aquest dimarts a les 10 de la nit
Fins a les 5 de la matinada de dimecres es donarà pas alternatiu al trànsit rodat a la carretera de Vic (Pont de Ferro) i al pont situat al carrer Sant Joan d’en Coll amb Arquitecte Montagut
Regió7
Manresa
FGC informa d’uns treballs que farà a partir d'avui dimarts a la nit a la línia de Manresa. Entre les 10 de la nit i les 5 de la matinada de dimecres es donarà pas alternatiu al trànsit rodat a la carretera de Vic (Pont de Ferro) i al pont situat al carrer de Sant Joan d’en Coll amb el carrer de l'Arquitecte Montagut.
