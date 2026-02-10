UManresa oferirà el curs que ve 40 places per fer el grau de Dret
La UVic-UCC posarà en marxa els estudis, que també s'impartiran a Vic
ACN
Manresa
Tal com ja va anunciar Regió7, la UVic/Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) impartirà el grau en Dret a partir del curs 2026-2027, uns estudis que fins ara eren inexistents a la Catalunya Central.
Els estudis començaran al setembre i oferiran 40 places al Campus Manresa -en horari de matí- i 40 més al Campus Vic -en horari de tarda.
Això elevarà l'oferta de la UVic/UCC en titulacions oficials de grau fins a les 42.Tots dos campus tindran el mateix pla d'estudis. La durada serà de 4 anys, com tots els estudis de grau. Des de la universitat asseguren que aquest nou grau dona resposta a la demanda existent a les comarques de la Catalunya Central i a "la necessitat creixent de professionals del dret".
