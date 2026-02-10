Viatge a la Seu de Manresa del segle XIV de la mà del mestre d'obres Berenguer de Montagut
Coincidint amb la Fira de l'Aixada, el dissabte 28 de febrer i el diumenge 1 de març, es faran visites guiades des del claustre a la primera coberta a les 11, 12 i 1 del matí i a les 5 i 6 de la tarda
Regió7
Coincidint amb la celebració de la Fira de l’Aixada de Manresa, que tornarà a omplir els carrers del Centre Històric de Manresa d'espectacles, parades i activitats per a totes les edats, es podran fer les visites teatralitzades guiades per Berenguer de Montagut, el mestre d’obres de la basílica de la Seu, al temple manresà, un viatge en el temps que transportarà els visitants al segle d’or de la capital del Bages.
Durant el cap de setmana de la Fira de l’Aixada, que es durà a terme el 28 de febrer i l’1 de març, els visitants podran pujar des del claustre de la basílica fins a la primera coberta, mentre escolten de primera mà els detalls sobre la construcció del temple, les tècniques arquitectòniques emprades i el paper central dels habitants de Manresa en aquest procés històric.
Les visites, que combinen història, teatre, humor i patrimoni, es faran tant dissabte com diumenge a les 11 del matí, les 12 i la 1 del migdia, i les 5 i les 6 de la tarda, i tenen un aforament limitat. Les entrades, amb un preu de sis euros (menors de 7 anys gratuït), estan disponibles de forma anticipada a la plataforma Entràpolis i a la recepció de la Seu mitja hora abans de la visita. Amb l’entrada, a més, es podrà visitar la basílica lliurement.
