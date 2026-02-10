Una vintena d'amics de l'exregidor detingut a Santpedor esperen la seva sortida als Mossos de Manresa
El cupaire Aniol Vila ha estat detingut aquest vespre al ple de l'Ajuntament en el marc d'una protesta per l'entrada d'Aliança Catalana al consistori bagenc
Una vintena de persones s'ha reunit aquesta nit davant la comissaria dels Mossos de Manresa esperant l'alliberament de l'exregidor de la CUP de Santpedor Aniol Vila. Vila ha estat detingut al ple de l'Ajuntament de Santpedor en el marc d'una protesta per l'entrada d'Aliança Catalana al consistori.
L'actual regidora de la CUP al poble, Aina Fernández, ha explicat que els fets s'han produït perquè el detingut protestava perquè al plenari s'ha permès l'entrada de gent de fora de Santpedor (d'Aliança Catalana), i no la de gent del poble, que protestaven pacíficament a l'exterior i que quan han volgut accedir els han dit que no ho podien fer. Un altre regidor cupaire, Rubén López, ha denunciat que que "els primers a entrar al ple, tots els que acompanyaven el regidor d'Aliança Catalana, han intentat privar l'accés d'altres regidors al plenari", com ell mateix o Fernández. "Ens hem hagut d'identificar, i això l'alcalde ho ha vist", ha recalcat. "Mentrestant, a la policia se li ha fet un passadís", ha lamentat.
Quan els Mossos han intentat endur-se Vila per permetre que seguís el ple, s'han produït moments de tensió i aquest ha acabat quedant detingut per resistència greu a l'autoritat. "Hem intentat separar-los, i els Mossos també han carregat contra nosaltres. Com a regidors hem demanat explicacions, però se l'han acabat enduent", ha reblat Fernández.
Els presents davant la comissaria de Manresa, regidors de la CUP de Santpedor I Manresa, membres de l'esquerra independentista i amics han volgut deixar clar que la concentració era pacífica. Passades les 10 de la nit, han arribat a la comissaria advocades que havien de defensar els drets del detingut. Mossos han confirmat que la concentració de militants i amics era pacífica i no han exhibit pancartes ni cridat eslògans.
