Afectacions a Manresa pel temporal de vent
El parc de l'Agulla tancarà els accessos i UManresa avisa que ningú no es desplaci a la universitat
La Generalitat de Catalunya ha anunciat aquest dimecres la suspensió de l’activitat educativa, universitària i esportiva per aquest dijous, i també la sanitària que no sigui urgent, a causa de la previsió de fortes ventades arreu del país.
La disposició del govern ha tingut conseqüències immediates. Instituts i escoles han alertat a les famílies que les classes s’han suspès. En molts casos s’havien programa sortides per celebrar el dijous llarder.
A Manresa en concret el parc de l’Agulla es tancarà al públic. La decisió s’ha pres després que el Servei Meteorològic de Catalunya hagi activat una alerta de perill molt alt en més d’una vintena de comarques, entre les quals el Bages, on es preveu un episodi de vent amb ratxes que poden ser superiors als 100 quilòmetres per hora.
El tancament és una mesura preventiva per evitar riscos a les persones visitants, ja que el vent pot provocar la caiguda de branques i altres incidències. El parc reobrirà tan aviat com la intensitat del vent disminueixi i es pugui garantir la seguretat.
Aigües de Manresa ha alertat que si les ventades s’identifiquen aquest mateix dimecres, el recinte també podria tancar-se abans del previst.
També UManresa ha anunciat que mantindrà tancades les seves instal·lacions davant la previsió del temporal de vent. Ha demanat a estudiants, professors universitaris i personal de gestió i administració que no es desplacin a la universitat, que extremin les precaucions i que segueixin, en tot moment, les indicacions de Protecció Civil.
Segueix, així, les indicacions del govern que ha decretat, entre altres mesures, el tancament de les universitats i escoles.
El govern es tornarà a reunir aquest dimecres a la tarda per valorar si es prenen mesures addicionals. No es descarta la suspensió de la circulació de trens. La durada de la resolució és des d’aquesta mateixa mitjanit fins a les 8 del vespre de dijous.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura
- L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu